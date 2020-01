F/A-18 ortet abgestürztes Kleinflugzeug

Eine Piper Archer PA-28 war am Mittwochabend von Ecuivillens FR in Richtung Sion VS unterwegs. Im Flugzeug sassen zwei Personen. Es stürzte aus noch unklaren Gründen in der Gegend von Châtel Saint Denis FR ab, wie die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega in einer Medienmitteilung schreibt. Um 20.48 Uhr ging der Alarm ein.

Das abgestürzte Kleinflugzeug konnte von einer F/A-18, die gerade die Luftraumüberwachung über Davos beendet hatte, geortet werden. Laut der Mitteilung wurden ein Armee- und ein Rega-Helikopter zur Suche und Bergung losgeschickt. Kurz nach 22 Uhr sei die Piper an einem steilen Hang gefunden worden. Die Rega übernahm die Bergung.

Über das Schicksal der beiden Personen an Bord der Maschine konnte die Kantonspolizei Freiburg auf Anfrage von Tagesanzeiger.ch/Newsnet noch keine Angaben machen. Sie verwies auf ein später erscheinendes Communiqué. (chk)