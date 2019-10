Klima-Aktivisten besetzen Pariser Einkaufszentrum

Hunderte Aktivisten des Klimaaktionsbündnisses Extinction Rebellion haben in Paris die Teile eines Einkaufszentrum besetzt. Sie entrollten am Samstag in dem Zentrum Italie 2 im Südosten der französischen Hauptstadt zahlreiche Banner.

Diese trugen unter anderem Aufschriften wie «Verbrennt den Kapitalismus und kein Öl». Als das Zentrum am Abend schliessen wollte, weigerten sich die Aktivisten, das Gebäude zu verlassen.

PARIS - Intervention de la police pour déloger les militants @XtinctionRebel et les #GiletsJaunes qui bloquent le centre commercial Italie 2 depuis 9 heures. pic.twitter.com/senwshjoNN — Clément Lanot (@ClementLanot) October 5, 2019

Videos in Onlinediensten zeigten, wie Sicherheitskräfte daraufhin versuchten, in das Einkaufszentrum zu gelangen. Die Aktivisten blockierten die Eingänge mit Tischen und Stühlen. Weitere Gruppierungen schlossen sich der Protestaktion an, darunter Anhänger der «Gelbwesten»-Bewegung.

Weltweite Protestaktionen

Das Klimaaktionsbündnis Extinction Rebellion will ab Montag mit weltweiten Protestaktionen den Druck auf Regierungen erhöhen. Geplant sind Aktionen zivilen Ungehorsams vor allem in Städten in Europa, Nordamerika und in Australien, aber auch in Argentinien, Südafrika und Indien.

Die Gruppe war im vergangenen Jahr in Grossbritannien gegründet worden. Sie brachte in London mit Blockaden stellenweise den Verkehr zum Erliegen. Extinction Rebellion hofft, von Montag an in der britischen Hauptstadt 20'000 bis 30'000 Menschen für Blockaden rund um Parlament und Regierungsgebäude zu mobilisieren. (chk/sda)