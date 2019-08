Mann verletzt bei Schusswechsel sechs Polizisten

Nach stundenlanger Belagerung durch die Polizei und einem steten Schusswechsel hat ein Bewaffneter in der US-Ostküstenstadt Philadelphia aufgegeben. Er hatte bei einer Polizeiaktion am Mittwoch das Feuer auf die Beamten eröffnet und dabei sechs Polizisten verletzt.

Weitere drei Beamte verletzten sich, als sie vor dem Kugelhagel in Deckung gingen. Der polizeibekannte Mann verschanzte sich daraufhin in einem Haus und lieferte sich über Stunden hinweg einen Schusswechsel mit der Polizei. Fernsehbilder zeigten, wie der Mann in der Nacht aufgab und mit erhobenen Händen aus dem Haus kam.

NBC25/FOX66 Breaking News - NBC News reports an active shooter situation in Philadelphia where police were shot at in a North Philly neighborhood. According to CBS3, at least four officers have been rushed to the hospital. (CNN, KYW video) pic.twitter.com/v8XC7pi2z7