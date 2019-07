Martigny erbt 20 Millionen Franken von reicher Frau

Ein Erdbeben der Stärke 2,9 hat in der Nacht auf Samstag das Wallis erschüttert. Es wurde in der Gegend um Martigny deutlich verspürt. Mehr...

So viele Bernhardiner-Welpen wie noch nie verzeichnet dieses Jahr die Fondation Barry in Martigny VS. Insgesamt kamen bereits 32 junge Hunde zur Welt. Mehr...