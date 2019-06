Mehrere Tote nach Amoklauf in Darwin

Bei einem Amoklauf in der australischen Stadt Darwin sind mindestens vier Menschen gestorben. Weitere wurden verletzt. Der Amoklauf begann gemäss Medienberichten in einem Motel in Woolner, einm Vorort von Darwin. Der 45-jährige Täter soll mit einer Pump-Action-Schrotflinte bewaffnet gewesen sein. Er konnte von der Polizei nach einer Suchaktion offenbar festgenommen werden. Über sein Motiv ist noch nichts bekannt. Wie «ABC News» schreibt, gibt es allenfalls noch weitere Tatorte in der Stadt. Die Polizei hat das bislang nicht bestätigt.

The moment the alleged Darwin gunman arrested in CBD. Up to 5 believed dead. @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/U2ukTDJjrl — Stephanie Zillman (@Steph_Zillman) 4. Juni 2019

(red)