Mindestens 29 Tote bei Schulbrand in Liberia

«Es zerreisst einem das Herz, das wir so eine hohe Zahl unschuldiger Menschen durch das Feuer verloren haben», erklärte Präsident George Weah vor Ort. Er versprach eine baldige Aufklärung der Unglücksursache und meinte: «Es ist traurig bei jedem Menschen, der stirbt - aber das gilt umso mehr bei 28 Kindern, die sich nach einer besseren und glücklichen Zukunft sehnten.»

Der zuständige Einsatzleiter der liberianischen Feuerwehr, Oberst Samie Coe, hatte zunächst von 27 Toten und zwei Vermissten gesprochen. Das Feuer war in der Nacht zu Mittwoch in dem nordöstlich der Hauptstadt Monrovia gelegenen Vorort Paynesville ausgebrochen.

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved