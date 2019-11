Mord an Journalistin: Geschäftsmann auf Flucht verhaftet

In Malta ist Yorgen Fenech, ein prominenter Geschäftsmann, im Zusammenhang mit der Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia vor zwei Jahren festgenommen worden. Er sei am Mittwochmorgen gefasst worden, als er mit seiner Luxusjacht die Insel verlassen wollte,

Das meldete die «Times of Malta». Die Festnahme wurde der Nachrichtenagentur DPA aus Ermittlerkreisen bestätigt. Videos zeigten, wie Sicherheitskräfte die Jacht durchsuchten.

Zeugen berichteten, dass die Luxusjacht «Gio» kurz nach dem Verlassen des Hafens gegen 5.30 Uhr von einem Patrouillenboot der maltesischen Streitkräfte (AFM) abgefangen wurde.

Daten von der Website vesselfinder.com, eine Seite, die in Echtzeit anzeigt, wo Schiffe kreuzen, zeigen, dass die Jacht innerhalb einer Stunde nach dem Ablegen wieder an Land war.

Caruana Galizia, eine regierungskritische Bloggerin, war am 16. Oktober 2017 nahe ihrem Haus in Bidnija in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Sie hatte unter anderem über Korruption bei Regierung und Geschäftsmännern auf Malta und ihre Verwicklung in den Skandal um die «Panama Papers» recherchiert.

Malta offeriert Begnadigung für Infos

Tags zuvor hatte Maltas Regierungschef Joseph Muscat einem mutmasslichen Mittelsmann die Begnadigung angeboten. Dies für den Fall, wenn er Informationen zur Identität des Drahtziehers liefert. Ob dies im Zusammenhang mit der Festnahme Fenechs steht, ist unklar.

Der in der vergangenen Woche festgenommene Mann würde hinsichtlich sämtlicher strafrechtlicher Verfahren begnadigt, hiess es. Jedoch müssten seine Hinweise vor Gericht offiziell bestätigt werden, sagte Muscat am Dienstag vor Journalisten.

Der Regierungschef machte das überraschende Angebot, nachdem die maltesische Polizei und Interpol vergangene Woche einen Mann festgenommen hatten, der angab, zu wissen, wer den tödlichen Autobombenanschlag auf die Journalistin im Herbst 2017 angeordnet hatte.

Gewissheit nötig

Muscat sagte weiter, der Verdächtige habe sich im Falle einer offiziellen Begnadigung des Präsidenten zu einer Zusammenarbeit mit den Behörden bereiterklärt. «Ich habe die Angelegenheit mit den Behörden sowie dem Generalstaatsanwalt besprochen, und wir waren uns einig, dass keine pauschale Begnadigung ohne Gewissheit über die zu übermittelnden Informationen erfolgen sollte», betonte Muscat. Er habe ein Schreiben unterzeichnet, wonach er im Falle einer Lieferung von offiziell gesicherten Informationen zur Klärung des Mordfalls empfehlen würde, dem Mann eine Begnadigung zu gewähren, sagte Muscat weiter.

Die 53-jährige Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 bei einem Bombenanschlag getötet worden. Sie hatte als Journalistin regelmässig über Korruption, Geldwäsche und Vetternwirtschaft in Malta berichtet. In manche der Skandale waren auch Mitglieder der Regierung sowie der Regierungschef selbst und seine Familie verwickelt. Galizias Ermordung hatte EU-weit Erschütterung ausgelöst.

Drahtzieher wichtig

Gegen drei Männer, die den Anschlag an der Journalistin ausgeführt haben sollen, laufen Ermittlungen wegen Mordes. Jedoch ist bisher immer noch unklar, wer hinter dem Auftragsmord steckt.

Im September hatte die maltesische Regierung eine unabhängige Untersuchung des Falls angeordnet, nachdem unter anderem die Angehörigen der ermordeten Journalistin Zweifel über die Unabhängigkeit der Ermittlungen geäussert hatten. (nag/sda)