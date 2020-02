Mutmasslicher Vergewaltiger hat sich gestellt

Einer der beiden mutmasslichen Täter, die am 1. Februar an der Elsässerstrasse in Basel eine Frau vergewaltigt haben, hat sich am Mittwoch bei der Polizei gestellt. Dies teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Bei dem Mann handelt es sich um einen 31-jährigen Portugiesen. Nach dem zweiten Tatverdächtigen werde nach wie vor gefahndet. Beim zweiten Täter handle es sich laut Staatsanwaltschaft mutmasslich um einen Jugendlichen.

Gegen den 31-jährigen Portugiesen wird nun Untersuchungshaft beantragt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft geführt, teilten die Behörden mit.

Anwältin organisiert

Laut Informationen von «20 Minuten» handelt es sich bei den mutmasslichen Tätern um einen 17-Jährigen und eben den 31-jährigen Verhafteten. Die beiden Männer seien nicht miteinander verwandt, aber befreundet, und sie stammen aus Paços de Ferreira in Portugal, wie 20 Minuten schreibt. Während der jüngere offenbar von seinen Eltern beschützt wird, habe der 31-Jährige geplant, sich der Polizei in der Schweiz zu stellen. Auch eine Anwältin sei bereits organisiert worden. (amu/bor)