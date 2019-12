Nach Kritik: Australischer Premier bricht Hawaii-Urlaub ab

Dass ein Regierungschef auch mal Ferien braucht, ist wohl verständlich. Wenn er seinen Hawaii-Urlaub allerdings während einer der verheerendsten Buschbrände seit jeher einplant, ist Kritik aus der Bevölkerung vorprogrammiert. Demonstranten hatten sich deshalb am Donnerstag vor dem Wohnort des australischen Premiers Scott Morrison in Sydney versammelt und warfen ihm neben Vernachlässigung seiner Amtspflichten auch fehlendes Engagement für den Klimaschutz vor.

Auf Live-Übertragungen vom Ort des Geschehens war zu sehen, wie die Demonstranten Protestschilder in die Höhe reckten – mit Aufschriften wie «Wann dürfen unsere Feuerwehrleute mal Urlaub machen?», «Unser Land steht in Flammen, wo zum Teufel stecken Sie?» und «Wie ist die Luft so in Hawaii?». Viral ging ein Video einer 13-jährigen Demonstrantin und ihrem Vater, die von Polizisten aufgefordert werden, das Areal des Premiers zu verlassen. «Ich warne dich, solltest du meiner Anweisung nicht Folge leisten, kannst du verhaftet werden», liest ihr der Polizist von seinem Handy vor. Notfalls könne auch Gewalt angewendet werden.

As police went about their move-on order at Kirribilly House, one girl was visibly frightened during police direction.



She and her father complied with the move-on order.#ClimateProtest pic.twitter.com/PJHHAs1B8n — River McCrossen (@RivOMac) December 19, 2019

Wie Morrison nun am Freitag mitteilt, sei er bereits wieder auf dem Weg zurück. Er habe seine Ferien vom Januar aufgrund eines Regierungsbesuchs vorziehen müssen, erklärt der Premier. Er bedaure zutiefst, dass er die von den schrecklichen Buschfeuern betroffenen Australier mit seinem Familienurlaub verärgert habe.

Morrison bestätigte damit die verschiedenen Mutmassungen, wonach er mit seiner Familie Urlaub auf Hawaii mache. Sein Büro hatte den Trip laut dem «Spiegel» gegenüber Reportern mehrmals abgestritten. Morrisons Erklärung: Er habe seine Tochter mit den Hawaii-Ferien überraschen wollen.

Ausnahmezustand ausgerufen

Am Donnerstag wurde der heisseste Dezembertag seit 45 Jahren registriert. Die Temperatur stieg in Nullarbor im Bundesstaat South Australia auf 49,9 Grad.

In Sydney sollen die Temperaturen ab Samstag auf 46 Grad steigen. Wegen der verheerenden Buschbrände hatten die Behörden im Bundesstaat New South Wales erneut den Ausnahmezustand ausgerufen. Der Ausnahmezustand gilt zunächst für sieben Tage, erklärte die Regierungschefin des Bundesstaats, Gladys Berejiklian, am Donnerstag.

Es ist bereits das zweite Mal seit September, dass die Regierung von New South Wales, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Australiens, den Notstand erklärte. In New South Wales wüten seit Wochen rund hundert Buschbrände, von denen bislang nur etwa die Hälfte unter Kontrolle gebracht werden konnte.

In den vergangenen Tagen folgte ein Temperaturrekord auf den nächsten: Nachdem am Dienstag auf dem fünften Kontinent ein landesweiter Temperaturrekord von 40,9 Grad erreicht worden war, wurde dieser bereits am Mittwoch mit einem neuen Rekord von 41,9 Grad überschritten. Bisher hatte der landesweite Rekord bei 40,3 Grad im Januar 2013 gelegen.

Es wird erwartet, dass starke Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern die Buschfeuer rund um die grösste Stadt Australiens weiter anfachen würden. Nördlich von Sydney wütet weiter ein besonders grosses Feuer, seine Rauchschwaden hüllen die Metropole von mehr als fünf Millionen Einwohnern seit Wochen ein.

Zwei Feuerwehrleute gestorben

Wegen der giftigen Dämpfe sprechen Mediziner von einem «öffentlichen Gesundheitsnotfall». Die Krankenhäuser der Stadt verzeichneten zuletzt in ihren Notaufnahmen eine starke Zunahme der Zahl von Patienten mit Atemwegsproblemen. Besonders gefährdete Menschen wurden aufgefordert, sich drinnen aufzuhalten. Die Behörden warnten, der giftige Rauch könne «schwere Krankheiten, Krankenhausaufenthalte und sogar Todesfälle» zur Folge haben.

Die Anzahl Todesfälle seit dem Beginn der Buschbrände im September stieg am Donnerstag auf acht, nachdem zwei Feuerwehrmänner bei einem Einsatz ums Leben kamen. Premierminister Scott Morrison würdigte die Todesopfer für ihren «tapferen» und «beispiellosen» Einsatz. Sie ragten dadurch «für immer unter den mutigsten Australiern heraus», erklärte er am Freitag.

Die Buschbrand-Saison in Australien hatte dieses Jahr aussergewöhnlich früh und heftig begonnen. Wissenschaftler führen dies auf den Klimawandel zurück, der in vielen Gegenden eine schwere Dürre verursacht habe. Mehr als 800 Häuser wurden bisher zerstört und eine Gesamtfläche von mindestens drei Millionen Hektar niedergebrannt. (sho/sda)