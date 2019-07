Neuer Fast-Crash zeigt Kreuzfahrt-Wahnsinn in Venedig

Venedig ist in Aufruhr. Am Sonntagabend ist im grossen Kanal nur knapp ein schlimmer Unfall mit einem Kreuzfahrtschiff vermieden worden. Die «Costa Deliziosa» verlor während eines schweren Gewitters unweit des Markusplatzes die Kontrolle, verfehlte hauchdünn eine Jacht und andere Boote und drohte das Ufer zu rammen. Schleppern gelang es in letzter Sekunde, den Koloss wieder auf die richtige Bahn zu bringen.

Es ist der zweite solche Vorfall innert kurzer Zeit. Vor vier Wochen war in Venedig ein Kreuzfahrtschiff mit einem Ausflugsboot im zentralen Giudecca-Kanal zusammengestossen und hatte eine Anlegestelle gerammt. Wie durch ein Wunder wurden nur vier Menschen verletzt.

Ging glimpflich aus: Ein Kreuzfahrtschiff kracht Anfang Juni in Venedig in die Hafenmauer. (Video: Tamedia)

Die venezianische Staatsanwaltschaft hat nach dem gestrigen Vorfall eine Untersuchung eingeleitet. Auch der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli ordnete Ermittlungen an. Das Problem mit den Kreuzfahrtschiffen ist inzwischen zur nationalen Frage geworden. Nicht nur Venedig ist betroffen. Fünf der zehn grössten Anlegehäfen im Mittelmeer befinden sich in Italien.

Neben Venedig sind das Livorno/Piombino/Portoferraio, Neapel/Salerno, Genua/Savona und Civitavecchia. Alleine an letzterem Hafen, der für die Region rund um Rom und die Hauptstadt selbst grosse Bedeutung hat, legen jährlich 760 Riesenschiffe an, die fast 2,5 Millionen Passagiere aus- und wieder einladen.

In Venedig sind es über 500 Schiffe mit mehr als 1,5 Millionen Menschen an Bord. Damit gehört die berühmte Lagunenstadt gemäss den Zahlen des Verbands der Mittelmeer-Kreuzfahrthäfen zu den sechs wichtigsten Stationen.

Zwischen Venedig und den meisten anderen Orten in den Top-10 gibt es aber einen entscheidenden Unterschied: die Grösse. Barcelona zum Beispiel hat gut 1,6 Millionen Einwohner, Venedig nur 260'000 – die Stadtteile auf dem Festland mitgezählt. Auf der berühmten Insel der Altstadt, für viele das eigentliche Venedig, leben gerade einmal 53'000 Menschen . Zu Spitzenzeiten drängen sich dort täglich bis zu 130'000 Touristen durch die schmalen Gassen und Kanäle – zweieinhalbmal so viele, wie es Einwohner gibt.

Etwa 7 Prozent dieser Touristenmassen kommen mit Kreuzfahrtschiffen. Diese fahren auf ihrem Weg vom Meer zum Anlegeplatz auf der anderen Seite der Insel durch den Giudecca-Kanal am Markusplatz vorbei und damit eigentlich mitten durch Venedig. Regierung, Stadt und Umweltverbände können sich seit Jahren nicht auf eine alternative Anlegestelle für die Riesenschiffe einigen.

Bei jeder Durchfahrt beschädigt der Wellenschlag die Fundamente der Gebäude an den Ufern des Kanals und bedroht das sensible ökologische Gleichgewicht in der Lagune. Bereits 2016 hatte das Weltkulturerbe-Komitee der Unesco deswegen eine Lösung gefordert. Auf den Antrag, Venedig als «gefährdet» einzustufen, ist es bisher aber nicht eingegangen. Italienische Denkmal- und Umweltschutzvereinigungen hatten dies nach dem jüngsten Vorfall verlangt.

Sie stören sich auch an den Kreuzfahrtschiffen, weil diese Unmengen an Abwasser und CO 2 ausstossen und so das Wasser und die Luft verschmutzen. Ein einziges bläst Schätzungen zufolge jeden Tag so viel Dreck in die Luft wie 400'000 Autos. Und selbst wenn die Schiffe im Hafen liegen, produzieren sie ihren Strom mit Schweröl selbst, was ebenfalls viel Abgas verursacht.

Mit Booten, Transparenten und Fahnen: Die Venezianer protestieren gegen die Auswirkungen des Kreuzfahrttourismus. (Bild: Getty Images)

Auch die Proteste der Einwohner zeigen bislang keine Wirkung. Anfang Juni gingen Tausende auf die Strasse und forderten ein Verbot der Kreuzfahrtschiffe oder zumindest, dass ihre Zahl eingeschränkt wird. Neben der Umweltverschmutzung, den Unfällen und Beinahe-Kollisionen macht ihnen vor allem die Invasion der Touristen zu schaffen.

Die Zahl der Besucher hat sich in den letzten 25 Jahren fast vervierfacht, auf 20 bis 30 Millionen pro Jahr. Als Folge davon sind immer mehr Häuser zu Hotels umgebaut worden, und auch die Preise fürs Wohnen und Leben sind gestiegen. Viele Einheimische können sich das nicht mehr leisten, weshalb ein regelrechter Exodus stattfindet: 1973 zählte die Altstadt noch doppelt so viele Einwohner wie heute.

Es gibt Befürchtungen, dass Venedig dereinst zu einer Art Geisterstadt werden könnte. Denn es leben kaum noch junge Menschen hier. Nur jeder sechste Einwohner ist unter 18. Fast die Hälfte derer, die noch da sind, sind über 60 Jahre alt.

Besonders die Tagesbesucher und Kreuzfahrttouristen sind den Einheimischen ein Dorn im Auge: Sie kommen nur für wenige Stunden, verstopfen die Gassen und lassen kaum Geld in der Stadt. Dass ihre Zahl in Zukunft zurückgehen wird, ist nicht anzunehmen. Weltweit werden Kreuzfahrten immer beliebter. Alleine in den letzten zehn Jahren haben die Passagierzahlen um 60 Prozent zugenommen.

Der Tourismus ist die Haupteinnahmequelle vieler Hafenstädte. Das ist auch in Venedig so – und wohl mit ein Grund, warum Pläne der Regierung, grössere Schiffe vom historischen Zentrum der berühmten Lagunenstadt fernzuhalten, bis heute nicht umgesetzt wurden.

Ursprünglich wollte die Gemeinde ab Anfang Mai dieses Jahres ein Eintrittsgeld für Tagestouristen verlangen: drei Euro pro Person, ab dem kommenden Jahr dann sechs, acht oder zehn Euro – je nachdem, ob es sich um einen Feiertag oder einen Tag in der Hochsaison handelt. Doch die Einführung wurde zuerst auf September verschoben und jetzt ganz auf Eis gelegt. Man brauche mehr Zeit, um zu prüfen, wie die Steuer eingetrieben werden soll, gab der Gemeinderat heute bekannt.

Vorerst regelt die Stadt die Besucherströme also nicht besser. Auch wenn die Rufe nach einem Verbot von Kreuzfahrtschiffen immer lauter werden, dürfte es noch lange dauern, bis sich daran etwas ändert.

(Redaktion Tamedia)