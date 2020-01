Flugzeug in afghanisches Taliban-Gebiet abgestürzt

Im Südosten Afghanistans ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. Das bestätigten der Provinzrat Khalik Dad Akbari und der Sprecher des Gouverneurs der Provinz Gasni, Arif Noori, am Montag. Demnach stürzte der Flieger kurz nach 13 Uhr (Ortszeit) im Bezirk Deh Jak in der Provinz Gasni ab.

???? #BREAKING Ariana airlines passenger plane crash in the Deh Yak district of #Ghazni province. The #Taliban are already according to several sources on the crash site. #Afghanistan Via: @bsarwary pic.twitter.com/lAtYzFnKD7

Noori zufolge ist bisher nur bestätigt, dass es sich um einen Flieger einer lokalen Fluglinie handle. Man befürchte viele Tote. Spitalautos seien auf dem Weg zur Absturzstelle, sagte Noori. Allerdings seien diese wegen des schlechten Zustands der Strassen noch nicht angekommen. Laut Akbari wird das Gebiet von den militant-islamistischen Taliban kontrolliert.

Die Ariana Afghan Airlines hat ersten Berichten widersprochen, wonach es sich um ein Flugzeug ihrer Flotte gehandelt habe.

Der gut vernetzte Journalist Bilal Sarwari schrieb auf Twitter, Taliban-Kämpfer seien an der Absturzstelle und versuchten, das Feuer zu löschen. Er bezog sich auf Angaben von zwei Stammesältesten aus der Region.

#AFG Taliban are around the site of the crashed passenger plane ?? In Deh Yaak district, After the crash , there was a big deafening noise, Taliban now trying to put an end to the fire, TWO tribal elders in the area tells me.