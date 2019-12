Piraten töten Kapitän und entführen Matrosen

Piraten haben in der Nacht zum Sonntag nach Angaben der Regierung Gabuns vier Schiffe im Hafen der Hauptstadt Libreville überfallen. Ein Kapitän sei getötet worden, vier chinesische Matrosen seien verschleppt worden, teilte ein Sprecher der Regierung des westafrikanischen Landes mit.

Der getötete Kapitän stammte demnach aus Gabun. Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte des westafrikanischen Landes seien im Einsatz, «um das Gebiet zu sichern und die Täter in Zusammenarbeit mit Interpol und subregionalen Behörden aufzuspüren», sagte der Sprecher weiter.

Gefährliche Route

Bei zwei der überfallenen Schiffe handelte es sich um Fischereiboote der Sigapeche, einer chinesisch-gabunischen Firma. Diese beschäftigt auch die vier entführten chinesischen Seeleute. Das dritte Schiff gehört dem Seetransportunternehmen Satram mit Sitz in Gabun, während das vierte als Frachtschiff unter panamaischer Flagge fährt.

