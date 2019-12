Schnee bis auf 500 Meter: Jetzt ist der Winter da

Wer heute Morgen aus dem Fenster schaute, dürfte nicht schlecht gestaunt haben. In der Nacht auf Freitag hat es vielerorts bis in tiefe Lagen geschneit. Bis am Sonntag dürfte der Schnee jedoch schon wieder Geschichte sein.

Nach einem Zwischenhoch am Donnerstag mit zeitweise sonnigem Wetter folgen nun nasse und stürmische Tage. Die Schneefallgrenze steigt laut Meteonews am Freitag auf 700 bis 1000 Meter, sinkt im Verlauf des Tages aber wieder auf 500 bis 800 Meter. Es fällt immer wieder Regen oder Schnee.

Video: Der erste Schnee im Flachland

Vielerorts verwandelte sich die Umgebung über Nacht in eine Winterlandschaft. Video: Tamedia

Im Lauf des Freitags dürfte sich die Lage beruhigen. Die Temperaturen werden laut Meteo Schweiz wieder ansteigen und dem Schnee in den Niederungen vielerorts den Garaus machen.

Mildere Luft lässt die Schneefallgrenze nördlich der Alpen am Samstag wieder auf 1000 bis 1500 Meter ansteigen. Zwischen dem südlichen Jura, dem Chablais sowie dem westlichen Berner Oberland oberhalb von etwa 1000 Meter kommen verbreitet 40 bis 80 cm Neuschnee hinzu, lokal sogar mehr. Weiter östlich können es 20 bis 40 Zentimeter werden. Der Neuschnee und der stürmische Südwestwind lassen die Lawinengefahr deutlich ansteigen.

Während die Stadt Zürich vom Schnee weitgehend verschont blieb, präsentierte sich Neftenbach in weissem Kleid. Bild: «20 Minuten»

Am Freitagmorgen haben im Kanton Bern erstmals in diesem Winter prekäre Strassenverhältnisse geherrscht. Auf den Strassen kam es zu über 40 Unfällen. Im öffentlichen Verkehr gab es Verspätungen und Kursausfälle.

Seit heute Morgen, 5 Uhr, sind uns im Kanton Bern bei winterlichen Verhältnissen rund 40 Verkehrsunfälle gemeldet worden. Unsere Polizistinnen und Polizisten stehen im Einsatz. Ins Spital musste bis jetzt niemand. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit an den Verhältnissen an. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) December 13, 2019

Im morgendlichen Pendlerverkehr kam es zu Behinderungen. Zwischen fünf und neun Uhr morgens kam es insgesamt zu 45 Verkehrsunfällen, wie Christoph Gnägi, Sprecher der Berner Kantonspolizei, auf Anfrage sagte. Fünf davon ereigneten sich auf Autobahnen. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden und leichten Verletzungen.

In der Stadt und Region Bern führten die prekären Strassenverhältnisse zu Störungen auf dem ganzen Netz von Bernmobil und bei den Buslinien des Regionalverkehrs Bern-Solothurn, wie die beiden Verkehrsunternehmen auf ihren Internetseiten mitteilten.

Probleme im Strassen- und Schienenverkehr

Schneefälle führten auch an zahlreichen anderen Orten zu Überlastungen im Strassenverkehr. Laut Twitter-Meldung des TCS sorgte ein Unfall auf der A2 von Luzern Richtung Basel auf der Höhe Dagmersellen für Verkehrsbehinderungen. Im Tessin musste darüber hinaus der Gotthardtunnel wegen Gegenständen auf der Fahrbahn in beiden Richtungen vorübergehend gesperrt werden. Der San Bernardino war für den Lastwagenverkehr gesperrt. Die LKW wurden in den Warteräumen angehalten.

Heftiger Schneefall führte auch im Schienenverkehr zu Problemen. So ist auf der Strecke Montreux Richtung Rochers-de-Naye der Bahnverkehr zwischen Haut-de-Caux und Rochers-de-Naye unterbrochen. Das gilt auch für die Bahnstrecke zwischen Tavannes und Le Noirmont im Jura, wie die SBB mitteilen. Zu Beeinträchtigungen kommt es zwischen Deitingen und Luterbach-Attisholz auf der Strecke Olten–Solothurn wegen eines Polizeieinsatzes.

Milder 3. Advent

Der Freitag startet mit teils kräftigem Föhn, welcher sich bis um die Mittagszeit herum abschwächen sollte. Im Flachland geht es am Vormittag jedoch erst richtig los. Ein starker bis stürmischer Südwestwind setzt ein. Es werden Böen bis zu 70 km/h erwartet, in exponierten und erhöhten Lagen auch mehr.

Nachdem sich die Wetterlage in der Nacht auf Samstag wieder etwas beruhigt, wird es am Samstag gar noch stürmischer als am Freitag. Im Flachland werden Windböen von 70 bis 90 km/h erwartet, auf den Bergen sind Orkanböen bis gegen 150 km/h möglich.

In den Bergen sorgte ein Föhnsturm mit Windgeschwindigkeiten von teilweise über 130 Kilometern pro Stunde für Probleme. Aufgrund der anhaltenden Sturmwinde bleiben die Strecken zwischen Wengen und der Kleinen Scheidegg, zwischen Grindelwald und der Kleinen Scheidegg sowie zwischen der Kleinen Scheidegg und dem Jungfraujoch den ganzen Freitag geschlossen, wie eine Sprecherin der Jungfraubahnen auf Anfrage erklärte.

Einschränkung Bahnverkehr: Wengen / Grindelwald - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch https://t.co/NZKYohHYNQ — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) December 13, 2019

In einzelnen Regionen sorgen heftige Winde für einen Unterbruch bei weiteren Bergbahnen. Der Betrieb der Luftseilbahn Rotenfluebahn zwischen Rickenbach SZ (Rotenfluebahn) und Rotenflue (Mythenregion) ist eingestellt.

Am stärksten wehte der Wind bis am Freitagmittag in Les Diablerets VD und auf dem Moléson FR, wo jeweils Böen von 135 km/h gemessen wurden, wie einer Aufstellung auf der Webseite von SRF Meteo zu entnehmen war. Auf La Dôle waren es 130 km/h, auf dem Titlis 119 km/h, auf dem Säntis 118 km/h. Auch in den Voralpen und im Flachland windete es teilweise kräftig. In Plaffeien FR und Vicques JU wurden Böen von 100 km/h registriert, über 90 km/h waren es in Bière VD, Altdorf UR, Elm GR und Courtelary BE.

Bis am Sonntag nimmt der kräftige Südwestwind wieder ab. Es wird seltener nass, und vereinzelt kommen sogar erste Sonnenstrahlen zum Vorschein. Im Flachland dürfte es bewölkt bleiben. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 12 Grad. (sho/sda)