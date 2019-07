Schnee im Wallis, Hitzewelle am Wochenende

Die Schweiz ist ein Alpenland. Das zeigt sich auch am Wetter, das in der Nacht auf den Montag kräftigen Regen gebracht hat. «Am meisten Niederschlag konnte mit 56 Litern Regen pro Quadratmeter in Thun verzeichnet werden», hält MeteoNews im jüngsten Bulletin fest. SRF Meteo blickt in die Berge und weiss, dass es im Kanton Wallis geschneit hat, und zwar bis auf 2300 Meter. Auf dem Riffelberg auf einer Höhe von 2600 Meter habe die weisse Pracht so richtig angesetzt, wie es in einem Tweet heisst.

Es hett Schnee ?? - juhee oder ojee?! Im #Wallis schneite es bis 2300 m. Hier auf dem #Riffelberg auf knapp 2600 m setzte es sogar richtig an. ^sba pic.twitter.com/MD4i1i0BT4 — SRF Meteo (@srfmeteo) 15. Juli 2019

Der Sommer kehrt aber zurück. Dafür sorgt das Hochdruckgebiet Xandra. «Ab Dienstag ist unser Wetter hochdruckbestimmt, zudem erreichen uns immer wärmere und recht trockene Luftmassen. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen täglich weiter an, ab Freitag wird voraussichtlich die 30-Grad-Marke erreicht beziehungsweise überschritten», schreibt MeteoNews. Schon ab Dienstag steigen die Temperaturen auf 26, 27 Grad. Am Wochenende sollte es vom Freitag bis Montag schön bleiben, wobei Wetterexperten in diesem Fall bereits von einer Hitzewelle sprechen.

Ab Dienstag ist unser #Wetter hochdruckbestimmt, zudem erreichen uns immer wärmere Luftmassen. Die #Temperaturen steigen täglich weiter an, ab Freitag wird die #Hitzemarke von 30 Grad erreicht bzw. überschritten. Eine #Hitzewelle steht an.https://t.co/ZVYIKmTcuh (cs) pic.twitter.com/E4QzfMxnhp — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 15. Juli 2019

MeteoNews hält jedoch fest, dass bezüglich der Dauer der Hitzewelle und den zu erwartenden Höchsttemperaturen für einen Zeitraum von rund einer Woche im Voraus aber noch grössere Unsicherheiten bestehen.

(fal)