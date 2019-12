Schüsse auf US-Soldaten – kurz darauf folgt ein Hackerangriff

Wenige Stunden nach dem Schusswaffenangriff auf einen Militärstützpunkt in Pensacola im US-Bundesstaat Florida ist die Stadt Ziel eines Cyberangriffs geworden. E-Mails, Telefonverbindungen und Dienste zur Onlinezahlung sind betroffen, wie die Stadtverwaltung am Montag (Ortszeit) mitteilte. Notrufnummern seien nicht beeinträchtigt.

Es werde nach den Schuldigen gesucht, sagte Bürgermeister Grover Robinson. Die US-Bundespolizei FBI sei eingeschaltet. Wie das FBI auf Twitter mitteilt, werde kein Zusammenhang zur Schiesserei auf den Militärstützpunkt vermutet. Die Voruntersuchung werde jedoch fortgesetzt.

The FBI has not identified a connection between the cyber incident reported by the City of Pensacola and the NAS Pensacola shooting. Our preliminary investigation continues. https://t.co/GOhMyRsOcA