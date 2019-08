Sophias Tod

Ihr Bruder Andreas sagt: «Sie war sehr neugierig. Weltoffen. Diskussionsfreudig, eloquent. Extrem fröhlich. Ich kenne kein Foto von ihr, auf dem sie nicht lacht.» Ihre Freundin Eva sagt: «Sophia war der offenste und herzlichste Mensch, den ich je getroffen habe. Sie hat sich unglaublich für andere Menschen interessiert. Wenn man mit ihr unterwegs war, hatte man abends zwei neue Freunde.»

Ihre Fröhlichkeit, ihre Offenheit, ihre Eloquenz, ihre Neugier auf andere Menschen haben Sophia Lösche, 28, Studentin der Germanistik, nicht gerettet. Am 21. Juni 2018 fanden Angestellte einer Tankstelle nahe dem Dorf Ilarduia in Nordspanien ihre Leiche in einem Graben neben der Strasse, 90 Meter von der Tankstelle entfernt. Sie war nackt, an Händen und Füssen gefesselt, in einen Plastiksack gehüllt, die Beine wiesen Brandspuren auf. In Bayreuth steht jetzt Boujemaa L. vor Gericht. Er ist Lkw-Fahrer, 42 Jahre alt, marokkanischer Staatsangehöriger, verheiratet, Vater von vier Kindern. Er hat gestanden, Sophia Lösche getötet zu haben.

Aber es gibt Zweifel an seinem Geständnis. Nicht daran, dass er der Täter ist. Aber Zweifel, dass er die Wahrheit sagt über die Umstände, die zu seiner Tat geführt haben. Diese Umstände könnten entscheidend sein für die Frage, ob das Gericht ihn wegen Mordes oder wegen Totschlags verurteilt, zu einer zeitlich begrenzten oder einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Diese Frage, sagt Andreas Lösche, Sophias Bruder, interessiere ihn nicht besonders. «Ach, das Strafmass», sagt er. Er wundere sich selbst, dass er keinen Hass, keine Wut, keine Rachegefühle empfinde. «Aber ich will die Wahrheit wissen.»

«Trampe gerade mit Bob, einem marokkanischen Trucker, von Leipzig nach Nürnberg.»Letzte Nachricht von Sophia Lösche

Dass Boujemaa L. heute als Angeklagter vor Gericht steht, dass es also wenigstens eine Chance gibt, die Wahrheit über den Tod Sophia Lösches herauszufinden, ist nicht das Verdienst polizeilicher Ermittlungsarbeit. Das haben Sophias Freundinnen und Freunde und ihre Angehörigen zuwege gebracht, und deren Aussagen vor Gericht lassen den Schluss zu, dass die Polizei dabei eher hinderlich als hilfreich war.

Am Nachmittag des 14. Juni 2018, es war ein Donnerstag, verabschiedete Sophia Lösche sich gegen 16 Uhr in ihrer Wohngemeinschaft in Leipzig. Sie wollte zur Geburtstagsfeier ihres Vaters nach Amberg fahren – per Autostopp. Um 19.44 Uhr an diesem Abend schickte sie über den Messengerdienst Telegram eine Nachricht an ihre Cousine Klara, an Eva und an ihren Freund Lukas: «Trampe gerade mit Bob, einem marokkanischen Trucker, von Leipzig nach Nürnberg. Er hat mir eine marokkanische Pfeife geschenkt.» Dazu ein Smiley mit Lachtränen. «Ich hab mir gedacht, das gibt wieder eine lustige Geschichte», sagt Eva K., 29. Es war das letzte Lebenszeichen ihrer besten Freundin.

Am Bahnhof in Amberg wartet an diesem Abend Sophias Vater Johannes, evangelischer Pfarrer im Ruhestand, vergeblich auf seine Tochter. Auch auf dem Handy kann er sie nicht erreichen. Er macht sich sofort grösste Sorgen. Sophia hat immer Bescheid gesagt, wenn sie sich unvorhergesehen verspätet. Am nächsten Morgen um 7.45 Uhr wählt er die 110, er will Sophia als vermisst melden. Man vertröstet ihn. Die Polizei, sagt man ihm, warte in solchen Fällen immer erst mal zwölf Stunden ab. Er solle sich mittags wieder melden. Er ruft seinen Sohn Andreas an. Andreas Lösche, 51, ist Kreisrat und Bezirkstagskandidat für die Grünen in Bamberg. Auch er ist sofort alarmiert. «Sie sitzt bei einem Marokkaner im Truck, ihr Handy ist aus, sie ist extrem zuverlässig – gibt es einen deutlicheren Hinweis auf ein Verbrechen?» Er ruft Eva K. in Berlin an, Sophias Freundin seit Kinderzeiten. «Ich wusste sofort: Da ist was ganz Schlimmes passiert», sagt sie. «Sie wollte nie, dass ihre Eltern sich Sorgen machen, da war sie total verantwortungsbewusst.» Sie sei früher oft mit Sophia getrampt, sagt Eva K. «Wir hatten immer unsere Stelle, wo wir los sind. Ich hab das sofort der Polizei mitgeteilt: Tankstelle Schkeuditzer Kreuz, am Geldautomaten. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass sie dort nach ihr suchen.»

Sophia Lösche wurde zuletzt am 14. Juni 2018 um 18.20 Uhr gesehen, als sie in einen blauen LKW einsteigt: Die Aral-Tankstelle in Schkeuditz bei Leipzig. Foto: Jan A. Staiger

Inzwischen hat auch Klara Z., 34, in Leipzig vom Verschwinden ihrer Cousine Sophia erfahren. «Dreimal hab ich die 110 angerufen», sagt sie. «Zweimal ist keiner drangegangen. Beim dritten Mal hab ich es fünf Minuten läuten lassen. Dann sagte der mir, die Kollegen in Bayern kümmern sich drum.»

Klara Z. nahm die Sache selbst in die Hand. Mit zwei Freunden fuhr sie zum Schkeuditzer Kreuz, befragte das Tankstellenpersonal, sprach Lkw-Fahrer an. Um Mitternacht war sie wieder auf der Polizeiwache. «Da war nur noch ein Wachbeamter, der sagte, wir sollen wieder heimgehen, sie werde schon wieder auftauchen.» Samstagmittag stand sie wieder auf der Wache. «Die wollten mich wieder wegschicken. Ich sagte, ich gehe nicht, wenn keiner mit mir sucht. Ich wurde wieder weggeschickt. Dann haben wir uns organisiert.»

Binnen Stunden kommt eine gigantische Aktion ins Rollen. Über Facebook, Twitter, Whatsapp, Telegram wird der Suchaufruf nach Sophia gestreut. «Das wurde tausendfach geteilt», sagt Andreas Lösche. Die Trucker verbreiten die Meldung in ihren eigenen Netzwerken. Flugblätter werden gedruckt, in elf Sprachen, an allen Raststätten zwischen Leipzig und Nürnberg verteilt. An die hundert Leute lassen alles stehen und liegen, um sich an der Suche zu beteiligen. «Das war alles Sophias Netzwerk», sagt ihr Bruder Andreas. «So viele Leute muss man erst mal kennen.»

«Bei der Polizei sagten sie, sie hätten alles getan, was in ihrer Kraft steht, sie tun jetzt nichts mehr.»Andreas Lösche, Bruder

Noch am Samstagnachmittag meldet sich ein polnischer Lkw-Fahrer, der gesehen hat, wie Sophia in Schkeuditz in einen marokkanischen LKW einstieg. Er erinnert sich genau, weil er vorher noch nie einen marokkanischen LKW gesehen hat. Er weiss auch die Uhrzeit: 18.20 Uhr. Inzwischen ist auch Eva K. aus Berlin zum Schkeuditzer Kreuz gekommen. Sie beknien den Tankstellenmitarbeiter, die Überwachungsvideos zu sichten. «Der holte seinen Chef ans Telefon», sagt Eva K. «Der sagte: ‹Nö, da könnte ja jeder kommen. Ich komm doch nicht an meinem freien Tag.› Ich war total verzweifelt.» Aber dann kommt, oh Wunder, ein Streifenwagen der Polizei, und die Videos werden angeschaut. Man sieht Sophia Lösche, wie sie mit einem Mann zu einem LKW geht und einsteigt, und man sieht die Aufschrift auf der Lkw-Plane: «Benntrans». Benntrans, eine Spedition mit Sitz in Tanger, ist spezialisiert auf den Warentransport zwischen Marokko und Europa.

«Am Abend habe ich wieder bei der Polizei in Amberg angerufen», sagt Andreas Lösche. «Die sagten, sie hätten alles getan, was in ihrer Kraft steht, sie tun jetzt nichts mehr.» Er fragt nach der vorgesetzten Dienststelle, das ist die Einsatzleitung in Regensburg, dort bekommt er dieselbe Antwort. «Mein Vater rief beim Landeskriminalamt in München an, ohne Erfolg. Unser Eindruck war: Hier wird uns nicht geholfen. Dann bekamen wir die Mitteilung aus Leipzig, über die Zuständigkeit werde am Montag auf höherer Ebene entschieden.»

«Wir haben lange diskutiert, ob wir selber bei der Spedition anrufen sollten, oder ob das Sophia vielleicht gefährden könnte», sagt Klara, Sophias Cousine. Am Montag, es ist jetzt schon der vierte Tag seit Sophias Verschwinden, stellt sie diese Frage der Polizei in Amberg. «Tun Sie's», habe der Beamte gesagt, «bei uns dauert das noch.»

Am Montag, 15 Uhr, klingelt Eva K.s Handy. «Und dann war er dran», sagt sie.



Ein Freund der Familie ist Marokkaner, er ruft in Tanger an. Er erreicht einen Mitarbeiter der Spedition, der weiss von nichts, er verspricht, sich zu kümmern. Eine halbe Stunde später kommt ein Rückruf, der Mann spricht leidlich Deutsch, er sagt, es gebe nur einen LKW, der auf der Route Leipzig unterwegs war, der Fahrer sei jetzt in Spanien, er werde sich melden.

Am Montag, 15 Uhr, klingelt Eva K.s Handy. «Und dann war er dran», sagt sie. Sie versucht es zuerst auf Spanisch, das klappt nicht, sie übergibt an eine von Sophias Mitbewohnerinnen, sie ist Französin, Französisch ist sehr verbreitet in Marokko. «Er war unfassbar nett», sagt Eva K. Er sagt, er habe Sophia an der Ausfahrt 49 aussteigen lassen, das ist die Ausfahrt Lauf/Hersbruck, «das machte total Sinn, da kannte Sophia sich aus, sie ist in Hersbruck zur Schule gegangen». Er sagt, er wolle alles tun, damit man Sophia lebend finde, er würde alle Daten schicken, man solle ihm doch bitte glauben, er werde jetzt bestimmt Schwierigkeiten kriegen mit seinem Chef, er habe Angst um seinen Job, er habe vier Kinder. Er schickt stapelweise Fotos, von sich selbst, von seinem Pass, seiner Familie, seinem Standort in Spanien. «Das ist im Nachhinein das Schlimmste», sagt Eva K., «dass er so krass und überzeugend gelogen hat. Man macht sich Vorwürfe, dass man das geglaubt hat.»

Inzwischen ist es der Polizei gelungen, die Zuständigkeiten zu klären. Die Kripo in Leipzig richtet eine Sonderkommission ein. Sophias Freunde übergeben der Polizei alles, was sie gesammelt haben. Soko-Leiter K. nimmt Kontakt mit Benntrans auf, per E-Mail, sein Telefon ist nicht für Auslandsgespräche freigeschaltet. Die Spedition übermittelt die GPS-Daten des Fahrzeugs, in dem Sophia mitgefahren ist. Jetzt kann man den Fahrtweg und alle Stopps meter- und minutengenau nachvollziehen. Sofort fällt ein verdächtiger Umstand auf: Am Donnerstagabend von 21.03 Uhr bis 23.58 Uhr, also fast drei Stunden lang, steht der 40-Tonner auf dem Parkplatz Sperbes an der Autobahn A 9. Ein Aufenthalt, der überhaupt keinen Sinn ergibt, denn von dort sind es nur 20 Kilometer nach Lauf an der Pegnitz, wo der Fahrer Fracht aufnehmen soll.

Sie sei auf den Boden gefallen, sie habe nach seinem Bein gegriffen, da habe er noch mal zugeschlagen.



Am folgenden Tag, dem Dienstag, wird aus Spanien gemeldet, der LKW stehe ausgebrannt an einer Autobahnausfahrt nahe der Stadt Jaén, nur noch 400 Kilometer vom Fährhafen Tarifa entfernt. Der Fahrer, Boujemaa L., wurde festgenommen. Am Donnerstag, eine Woche nach Sophias Verschwinden, wird ihre Leiche gefunden. Der Auffindungsort liegt exakt an der Fahrtroute des marokkanischen LKW mit Boujemaa L. am Steuer. Als Todesursache werden zwei massive Schädelverletzungen festgestellt, verursacht durch Schläge mit einem stumpfen Gegenstand.

Sieben Monate lang bestreitet Boujemaa L., etwas mit dem Tod von Sophia Lösche zu tun zu haben, beharrt auf seiner Darstellung, er habe die Studentin zwar mitgenommen, aber dort, wo sie es wollte, aussteigen lassen. Am 31. Januar 2019 übergibt die Kriminalpolizei Bayreuth – sie ist inzwischen zuständig, weil der mutmassliche Tatort Sperbes noch zum Landkreis Bayreuth gehört – ihren Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft. Am 8. Februar gesteht Boujemaa L., dass er Sophia Lösche getötet habe.

Zwei Stunden lang nimmt das Gericht die Videoaufzeichnung der entscheidenden Vernehmung in Augenschein. Es sind dramatische Szenen. Zwei Bürostühle sollen den Fahrer- und den Beifahrersitz im LKW darstellen, ein junger Kriminalbeamter mimt das Opfer, Boujemaa L. soll vorführen, wie er Sophia getötet hat. Er habe das ja nicht gewollt, sagt er. Die Stimmung sei gut gewesen, Sophia habe einen Joint geraucht, dann habe sie um eine Toilettenpause gebeten, deshalb sei er auf den Parkplatz gefahren. Sie sei dann als Erste wieder eingestiegen, während er die Reifen kontrolliert und die Seitenspiegel geputzt habe. Da habe er gesehen, dass sie in seinen Sachen wühle. Er habe gedacht, sie wolle ihn bestehlen. Sie habe «Hasch, Hasch» gerufen. Er sei wütend geworden, habe den Verriegelungsknopf an der Beifahrertür gezogen und ihr gesagt, sie solle aussteigen. Stattdessen habe sie ihn beschimpft, er habe das Wort «Arschloch» verstanden, sie habe seinen Laptop, der auf dem Armaturenbrett stand, heruntergestossen, und als er danach greifen wollte, habe sie ihn mit der Hand ins Gesicht geschlagen. «Ich habe meine Nerven verloren», sagt er. Er habe den Radmutternschlüssel, der neben dem Fahrersitz lag, genommen, ein etwa 40 Zentimeter langes Eisenrohr, und ihr damit auf den Kopf geschlagen. Sie sei auf den Boden gefallen, sie habe nach seinem Bein gegriffen, da habe er noch mal zugeschlagen, er wisse es nicht mehr, wie oft. Er sei dann ausgestiegen, wieder eingestiegen, er glaubte, eine Handbewegung wahrzunehmen, er griff noch einmal zu dem Eisenrohr, schlug noch einmal zu. Er habe ihr die Hände auf den Rücken gefesselt. Da sei viel Blut gewesen, er habe Papiertücher genommen und ihr mit einem Cuttermesser die Kleidung aufgeschnitten, um das Blut aufzuwischen.

«Kein Mensch ist illegal»: Überrest eines Stoffbeutels von Sophia Lösche, der in dem ausgebrannten LKW des Angeklagten gefunden wurde. Foto: Polizei Sachsen

Es ist eine wirre, eine verwirrende Schilderung. Zugeschlagen, ausgestiegen, eingestiegen, wieder zugeschlagen. Wann dachte er, sie lebe noch? Wann hielt er sie für tot? Wann hat er sie gefesselt? Vor dem zweiten Zuschlagen, oder danach? Und warum? Warum hat er überhaupt zugeschlagen? «Ich gebe zu, ich bin so ein impulsiver Mensch», sagt er, als er vor Gericht noch einmal zum Tatablauf befragt wird. «Ich habe auch immer Probleme mit meiner Frau. Einmal habe ich ihr mit dem Messer in die Brust gestochen.»

«Märchenstunde», sagt Andreas Lösche, nachdem Boujemaa L. seine Aussage beendet hat. Diese ganze Geschichte mit dem Haschisch – «Tausendundeine Nacht». Auch die Freundinnen halten die Schilderung, die Boujemaa L. von der Tat gibt, für vollkommen unglaubwürdig. Nie im Leben hätte Sophia ungefragt in fremden Sachen gewühlt, sagt ihre Freundin Eva. Nie im Leben hätte sie jemanden geschlagen, es sei denn in Notwehr. «Sie hat schon so viele kritische Situationen erlebt», sagt die Zeugin. Sie waren mehrmals zusammen in den Flüchtlingslagern auf der griechischen Insel Lesbos, «da gab es immer wieder gefährliche Situationen, Schlägereien, Messerstechereien. Sie wäre niemals ein Risiko eingegangen, sie wollte immer vermitteln, deeskalieren, und sie wäre ganz bestimmt ausgestiegen, wenn er ihr die Chance gegeben hätte.»

Auch Oberstaatsanwältin Sandra Staade glaubt nicht an die Version, die der Angeklagte von der Tat gibt. Auf seinem Handy wurden Fotos gefunden, die er am Tag zuvor an einer Raststätte aufgenommen hat: Frauen, die auf dem Weg zur Toilette sind. Nur ein paar Stunden, bevor er in Schkeuditz Sophia traf, hat er sich selbst beim Masturbieren gefilmt. Die Staatsanwältin beschuldigt Boujemaa L., er habe Sophia Lösche während des Aufenthalts am Parkplatz Sperbes sexuell bedrängt und sich «auf unbekannte Art und Weise» an ihr vergangen. Weil er befürchtet habe, sie werde ihn deshalb anzeigen, habe er sie dann erschlagen, entweder noch auf dem Parkplatz oder im weiteren Verlauf der Nacht, als der LKW auf dem Parkplatz der Lieferfirma in Lauf abgestellt war. Das würde möglicherweise erklären, warum er sie gefesselt hat, und wie eine DNA-Spur von Sophia an eine Bierdose kam, die der Angeklagte erst nach dem Aufenthalt auf dem Parkplatz an einer Tankstelle in Lauf gekauft hatte.

Nur im Fernsehkrimi wissen die Forensiker immer alles ganz genau.



Diese Ungewissheit ist es, die Sophias Bruder Andreas nicht zur Ruhe kommen lässt. Was wäre, wenn Sophia in Wirklichkeit noch einen, zwei, vielleicht sogar drei Tage gelebt hätte, während Boujemaa L. seinen LKW quer durch Deutschland und Frankreich steuerte? Wäre das nicht vielleicht die Erklärung dafür, dass er so oft anhielt auf dieser Fahrt, dreizehnmal in Deutschland, elfmal in Frankreich? Und würde das nicht bedeuten, dass es vielleicht sogar möglich gewesen wäre, Sophias Leben zu retten, wenn nur die Polizei von der ersten Minute an mit ähnlicher Energie wie Sophias Freundinnen und Freunde gehandelt hätte?

Andreas Lösche wird keine Antwort auf seine Fragen bekommen. Am fünften Verhandlungstag befragt das Gericht per Videokonferenz die beiden spanischen Gerichtsmedizinerinnen in San Sebastián, die Sophias Leichnam obduziert haben. Auf sie hat Andreas Lösche grosse Hoffnungen gesetzt. Im Obduktionsbericht heisst es, der Tod sei wahrscheinlich zwischen dem Nachmittag des 16. und dem Nachmittag des 17. Juni eingetreten, also erst zwei oder sogar drei Tage nach Sophias Verschwinden, als die Freunde schon wussten, in welchen LKW sie eingestiegen war. Die beiden Gerichtsmedizinerinnen bestätigen diese Einschätzung. Sie stützen sich auf den Entwicklungsstand der Fliegenlarven im Leichnam. «Aber», fragt der Vorsitzende Richter Bernhard Heim, «könnte es nicht auch schon am 14. gewesen sein?» Doch, sagen die Ärztinnen, könnte es auch.

Was wäre, wenn Sophia in Wirklichkeit noch einen, zwei, vielleicht sogar drei Tage gelebt hätte? Das fragen sich die Eltern der Getöteten und ihr Bruder Andreas Lösche (rechts). Foto: Daniel Karmann (dpa)

Es gibt zu viele Unwägbarkeiten bei der Abschätzung des Todeszeitpunkts; nur im Fernsehkrimi wissen die Forensiker immer alles ganz genau.

Am 1. August 2018 fand in Amberg eine Trauerfeier für Sophia Lösche statt. Auch Matthias E., ein leitender Angestellter der marokkanischen Spedition Benntrans, nahm daran teil. «Ich habe dort auch Sophias Eltern kennengelernt», sagte er in einer Vernehmung, die im Gericht verlesen wird. «Ich fragte sie, ob wir irgendetwas für die Familie tun könnten. Ihre einzige Frage war, was denn nun mit der Frau und den Kindern von Boujemaa L. passieren würde. Das fand ich bemerkenswert.»

Der Prozess wird fortgesetzt. Das Urteil soll am 18. September verkündet werden.