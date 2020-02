Spendentrick: Fussballclubs warnen vor betrügerischen Kindern

«Guten Tag, wir spielen Fussball bei den Junioren des FC Köniz und sammeln im Rahmen einer Spendenaktion Geld für unseren Verein. Möchten Sie uns unterstützen?»

Mit diesem Anliegen haben Kinder in den letzten Wochen in Köniz und umliegenden Gemeinden an Haustüren geklingelt. Der Haken: Es gibt gar keine entsprechende Spendensammlung des FC Köniz. Es ging beim Verein auch kein Spendengeld ein, das über Anfragen an der Haustür eingegangen wäre.

Aus diesem Grund setzte der Fussballklub am Freitag auf Facebook eine Warnung ab: «Der FC Köniz distanziert sich von diesen Machenschaften und hat damit nichts zu tun. Betroffene werden gebeten, kein Geld zu spenden und gegebenenfalls die Polizei einzuschalten», heisst es darin.

Spendentrick schon länger ein Problem

Wie hat der FC Köniz überhaupt herausgefunden, dass Betrüger vorgeben, deren Vereinskasse aufbessern zu wollen, um sich so selbst zu bereichern? «Wir haben eine E-Mail von einer Frau erhalten, die in der Stadt Bern wohnt und misstrauisch wurde, nachdem Kinder bei ihr geklingelt und um Spenden für den FC Köniz gebeten hatten», sagt Daniel Rodriguez, Medienverantwortlicher des Klubs.

Kurze Zeit später hätten sich weitere Leute mit der gleichen Anfrage beim Verein gemeldet. «Da mussten wir reagieren», so Rodriguez. Ausserdem sei es nicht das erste Mal gewesen, dass der Klub Meldungen zu solchen Betrugsversuchen erhalten habe: «Das kam in den letzten Jahren immer mal wieder vor.»

Nicht nur der FC Köniz kennt das Problem von Kindern, die im Namen des Vereins um Geld betteln. Auch beim FC Muri-Gümligen kam dies schon vor, auch dieser Fussballklub warnte auf Facebook und auf seiner Webseite vor betrügerischen Kindern.

Geld für die Waldsäuberung

Im Fall von Muri-Gümligen hätten Minderjährige im Alter zwischen 12 und 15 Jahren im Dezember 2019 vorgegeben, Geld für eine Waldsäuberungsaktion des Klubs zu sammeln, die es aber gar nicht gegeben habe.

Die Kinder seien insbesondere im Raum Bern-Bethlehem und Bern-Bümpliz aktiv gewesen. «Wir erhielten Ende letzten Jahres während ungefähr drei Wochen immer wieder Meldungen diesbezüglich», erklärt Bruno Hunziker, Präsident des FC Muri-Gümligen. Der Verein hat deshalb damals eine Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht.

Der Kantonspolizei Bern ist die Masche der vermeintlichen Spendensammler bekannt. Die einzige Anzeige in diesem Zusammenhang sei allerdings bisher jene des FC Muri-Gümligen gewesen, ansonsten seien keine Anzeigen zu solchen Fällen eingegangen, heisst es auf Anfrage. Es seien deshalb zurzeit zu diesen Fällen keine Ermittlungen im Gang.