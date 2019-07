Starker Geruch im Cockpit: Swiss-Flug abgebrochen

Wegen eines starken Geruchs im Cockpit musste ein Swiss-Flug am 4. Juli über dem Mittelmeer abgebrochen werden. «Die Besatzung nahm einen starken Geruch im Cockpit wahr», wie die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust in einem Vorbericht schreibt, «und wurde teilweise in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt». Die Sust spricht von einem «schweren Vorfall».

Der Airbus A330 befand sich zu diesem Zeitpunkt 100 Kilometer westlich von Korsika. Der Flug wurde abgebrochen und die Landung erfolgte wieder Zürich.

An Bord waren 206 Passagiere und eine 13-köpfige Crew, davon drei Piloten. Es entstand kein Schaden, die Sust hat nun eine Untersuchung des Vorfalls eröffnet. Das betroffene Flugzeug ist ein Airbus A330-343 mit Baujahr 2010 (HB-JHH). (anf)