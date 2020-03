Sturmtief «Elli» fegte über die Schweiz

Das Sturmtief «Elli» ist in der Nacht auf Freitag mit Orkanböen über die Schweizer Berge gefegt. Auf dem La Dôle ob Genf wurden Windgeschwindigkeiten von 127 Kilometer pro Stunde gemessen. Im Flachland lagen die Spitzenwerte bei 85 Stundenkilometer.

Noch stärker war am Donnerstagabend der Föhn. Am Bodensee erreichten die Windgeschwindigkeiten sogar 102 Kilometer pro Stunde. Das war noch mehr als die Föhnspitzen in den klassischen Föhntälern. In Altdorf im Kanton Uri reichte es immerhin für 95 km/h, wie SRF Meteo mitteilte.

Windstösse in der Stadt

Für Orkanböen, also Windgeschwindigkeiten von mehr als 117 km/h, reichte es auch auf dem Chasseral, auf dem Säntis und dem Pilatus sowie auf dem Bantiger bei Bern. Im Flachland lagen die Spitzenwerte bei 85 Kilometern pro Stunde, so in Egholzwil und im Norden der Stadt Zürich. Hier traten vereinzelt heftige Windstösse auf, die wie aus dem Nichts erschienen.

Hier noch mal ein kurzer Blick auf die vergangenen Stunden: Gestern gab es v.a im Westen grosse Niederschlagsmengen. Der Wind frischte mehr und mehr auf. Der starke Föhn in den Alpen brach nachts zwar zusammen, dafür gab es im Flachland verbreitet starke bis stürmische Böen. (km) pic.twitter.com/fVlb4YouEv — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 6, 2020

Ein Sturm, fast wie aus dem Lehrbuch, kommentierte Meteonews auf Twitter ein Satellitenbild, das Elli mit seinen Fronten am Donnerstag über der Schweiz zeigt.

Diese Wetterlage war verantwortlich für den teilweise heftigen Regen, der ab Donnerstagnachmittag niederging. Am meisten Niederschlag gab es Meteonews zufolge im Westen. So kamen in Bière bis um 18.30 Uhr bereits 46 Milimeter zusammen.

Fast schon wie aus dem Lehrbuch: Auf dem Satellitenbild von heute Mittag ist #Elli mit seinen Fronten wunderbar zu erkennen. Und auch nicht gerade alltäglich zeigt sich das Radarbild, aktuell regnet es beinahe in der gesamten Schweiz (ausser im Süden). (ss) pic.twitter.com/gu1RNczQYM — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 5, 2020

Auch am Freitag bleibt es wechselhaft und windig. Am Morgen liegt Elli mitten über Deutschland, tagsüber zieht es langsam ostwärts weiter. Laut Meteonews beschert das der Schweiz nördlich der Alpen viele Wolken und auch einige Schauer.

Heute bleibt es wechselhaft und windig! Zu verdanken haben wir das nach wie vor #Tief #Elli. Heute Morgen liegt es mitten über Deutschland, tagsüber zieht es langsam ostwärts weiter. Bei uns produziert es im Norden viele Wolken und einige Schauer, der Süden bleibt geschützt. (km) pic.twitter.com/paqoqB1r3h — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 6, 2020

(oli/sda)