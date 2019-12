70'000 Menschen fliehen vor Taifun «Kammuri»

Vor der Ankunft des Taifuns «Kammuri» haben auf den Philippinen tausende Menschen ihre Häuser verlassen. Der Wirbelsturm nähere sich mit bis zu 185 Kilometern pro Stunde der philippinischen Küste und werde voraussichtlich am Montag oder Dienstag auf Land treffen, teilten Meteorologen mit.

Die Behörden gaben Evakuierungswarnungen für die Region Bicol aus. Fast 70'000 Menschen brachten sich nach Behördenangaben bereits in Sicherheit. «Wir hoffen, dass es keine Schäden gibt, aber wegen der Stärke des Sturms können wir es nicht verhindern», sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes der Nachrichtenagentur AFP.

