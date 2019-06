Teenager sollen «beste Freundin» für neun Millionen getötet haben

Am 2. Juni brachen drei Jugendliche zum Wandern zu den Thunder Bird Falls auf, einem Gebiet im Süden des US-Bundesstaates Alaska. Eine von den Jugendlichen war die 19-jährige Cynthia Hoffman. Sie wurde später ermordet aufgefunden, gefesselt mit Klebeband, getötet durch einem Schuss in den Kopf. Ihre Leiche war in einen Fluss geworfen worden. Die anderen beiden Jugendlichen haben gestanden, sie getötet zu haben. Ein Mann soll ihnen neun Millionen Dollar für den Mord versprochen haben. So heisst es in der Anklageschrift.

Bei den Jugendlichen handelt es sich um die 18-jährige Denali B. und den 16 Jahre alten Kayden M. aus der Stadt Anchorage. Sie wurden gemeinsam mit vier anderen Verdächtigen angeklagt, den Mord geplant und durchgeführt zu haben. Kopf hinter der Sache soll der 21-jährige Darin S. gewesen sein. Den Ermittlern zufolge lernte er Denali B. im Internet kennen. Dabei nutzte er ein gefälschtes Profil mit dem Namen «Tyler», unter anderem behauptete er, Millionär zu sein. Er bot der 18-Jährigen Geld, wenn sie jemanden töten und ihm Fotos und Videos der Tat schicken würde.

Gemeinsam mit den übrigen Verdächtigen soll Denali B. dann die Tat geplant haben. Die Gruppe habe sich auf Cynthia Hoffman als potenzielles Mordopfer geeinigt, heisst es in der Anklageschrift. US-Medien zufolge hatte die 19-Jährige eine Entwicklungsstörung, sie hatte Denali B. offenbar als ihre «beste Freundin» wahrgenommen.

Noch weitere Verbrechen?

Kayden M. hat später gestanden, Hoffman erschossen zu haben. Denali B. wies zunächst jede Schuld von sich. Sie habe nicht gewusst, dass M. einen Mord geplant habe. Er habe ihr die Waffe aus der Hand gerissen. Erst als die Ermittler ein Snapchat-Video fanden, in dem die 18-Jährige die Tat offenbar zugibt, gesteht sie den Mord. Sie sei von Darin S. angestiftet worden. Die Polizei findet später Fotos und Videos der Tat bei ihm und Chatprotokolle seiner Unterhaltungen mit Denali B. Ihr Profilname: Engel. Darin S. legt daraufhin ein umfassendes Geständnis ab.

Die Handydaten legen zudem nahe, dass Denali B. als Handlangerin von «Tyler» noch weitere Verbrechen begangen haben könnte. US-Medien berichten, den Ermittlern lägen Aufnahmen vor, in denen die 18-Jährige zwei minderjährige Mädchen sexuell missbraucht. Im Geständnis von Darin S. heisst es zudem, er habe Denali B. nach dem Mord zu Vergewaltigungen anstiften wollen.

Vergangene Woche fand die Beerdigung von Cynthia Hoffman statt. Ihr Vater sprach dort mit dem Sender KTUU. Er habe jeden Tag Albträume, sagte er. Seine Tochter sei hingerichtet worden. (sz)