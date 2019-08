Tochter schwer verletzt: Polizei ermittelt wegen versuchtem Mord

Ein 50-jähriger Iraker hat am Samstagnachmittag seine vierjährige Tochter am Bahnhof Brugg AG schwer verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft Aargau gegenüber «20 Minuten» mitteilt, wird gegen den Mann wegen versuchten Mordes ermittelt. «Der Beschuldigte befindet sich in Haft», sagt Sprecherin Fiona Strebel. Das 4-jährige Mädchen sei aktuell ausser Lebensgefahr.

Dem Beschuldigten droht bei einer Verurteilung eine langjährige bis hin zu einer lebenslänglicher Freiheitsstrafe. Darüber ob er geständig ist, will die Staatsanwaltschaft keine Auskunft geben.

Wie Strebel sagt, ist der Mann bereits vorbestraft, jedoch nicht einschlägig und nicht im Kanton Aargau. Anfang August habe ein polizeiliches Kontaktverbot zwischen dem Vater und der Tochter für die Dauer von zehn Tage bestanden.

Die 38-jährige Schweizer Mutter des Mädchens wollte mit ihrer Tochter nach eigenen Angaben mit dem Bus in die Stadt fahren. Nach einer Station sei auch ihr Ex-Freund dazu gestiegen. «Keine Ahnung, woher er wusste, dass wir diesen Bus nehmen.»

Passanten hinderten ihn an der Flucht

Nach einem verbalen Schlagabtausch – der Mann wollte offenbar, dass die gemeinsame Tochter zu ihm kommt – packte er das Mädchen und schleuderte es mehrmals zu Boden. Zwei Passanten hinderten ihn danach offenbar an der Flucht, die Polizei konnte ihn festnehmen. Das Mädchen wurde in kritischem Zustand ins Spital geflogen. «Sie hat unter anderem einen dreifachen Schädelbruch erlitten», sagt die Mutter.

Laut der Mutter ist es nicht das erste Mal, dass der Iraker handgreiflich geworden ist. Gemäss ihr wohnt er seit 2000 in der Schweiz, hat eine B-Aufenthaltsbewilligung und lebt vom Sozialamt. (fal/sda)