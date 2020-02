Toter Mann von Meikirch BE ist ein 46-jähriger Schweizer

Der Mann, welcher Anfang Woche in einem Wald bei Meikirch BE tot aufgefunden wurde, ist identifiziert: Es handelt sich um einen 46-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern, der seit dem 6. Februar als vermisst galt.

Getötet wurde der Mann an diesem Tag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bern-Bethlehem, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten. Die genaue Todesursache wird noch untersucht.

Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern stellte aber am Körper des Mannes Stichverletzungen fest. Es sind weitere Ermittlungen im Gang, etwa zum genauen Tathergang.

Täter war ein Bekannter

Am Dienstag dieser Woche hatten Staatsanwaltschaft und Polizei bekanntgegeben, Anfang Woche sei bei Meikirch eine Leiche gefunden worden. Der mutmassliche Täter, ein 54-jähriger Bekannter des Opfers aus Brasilien, habe die Tat zugegeben und sitze in Untersuchungshaft.

Die Leiche des Mannes wurde per Auto in den Wald bei Meikirch transportiert und dort abgelegt. (sho/sda)