Tropensturm «Humberto» nahe Bermuda zu Hurrikan hochgestuft

Der Tropensturm «Humberto» hat sich über dem Atlantik zu einem Hurrikan der niedrigsten Stufe 1 entwickelt. Seine Böen erreichten Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

Dies teilte das US-Hurrikan-Zentrum am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit. «Humberto» befand sich demnach rund 1260 Kilometer westlich von Bermuda und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde nordöstlich Richtung offenes Meer.

Das Hurrikan-Zentrum riet Einwohnern des britischen Überseegebiets, die Entwicklung des Sturms zu beobachten. Für andere Küstengebiete, etwa in den USA, gab es keine Warnung.

Tropical Storm #Humberto is strengthening and is forecast to turn east-northeastward, away from the United States. However, there is a significant threat of rip currents along parts of the southeastern U.S. coast and NW Bahamas. Full advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/XQXwrtngLw