Unwetter bringt heute Starkregen und Sturmböen

Wie MeteoNews mitteilt, können sich über Frankreich in der warmen und angefeuchteten Luftmasse heute Nachmittag kräftige Gewitter entwickeln. Mit eine südwestlichen Höhenströmung verlagern sich diese am späteren Nachmittag zum Genfersee und können sich dabei noch weiter verstärken.

Im Verlauf des Abends ziehen die Gewitter dann quer über die Schweiz bis zum Bodensee und später in der Nacht nach Deutschland. Auch auf der Alpensüdseite kommen am späteren Nachmittag und am Abend kräftige Gewitter auf. Neben Starkregen, bei dem innerhalb von wenigen Minuten 10 bis über 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen können, dürfte auch die Blitzaktivität hoch sein.

Gefahr durch Sturmböen

Die grösste Gefahr dürfte jedoch von möglichen Sturmböen ausgehen, die verbreitet mit den aufziehenden Gewittern auftreten können. Die Böenspitzen dürften sich im Bereich von 70 bis 90 km/h bewegen, lokal und besonders an exponierten und leicht erhöhten Stellen sowie an Seeufern sind durchaus auch schwere Sturmböen von über 100 km/h möglich. Neben der Gefahr von kleineren Überflutungen oder volllaufenden Kellern könnten durch den Wind Äste abbrechen, oder vereinzelt ganze Bäume abknicken.

Vom Aufenthalt an kleineren Bächen und Flüssen sowie in Wäldern wird am späteren Nachmittag und Abend dringend abgeraten.

Auf dem Regenradar von MeteoSchweiz ziehen die ersten Regenschauer schon vor dem Mittag über Basel und Bern. Noch unklar ist, wann die Gewitter aus Frankreich in der Schweiz ankommen. Gemäss SRF Meteo erreichen die abendlichen Gewitterzellen Bern und Basel dann kurz vor 22 Uhr, Zürich rund zwei Stunden später, andere Wetterseiten sehen das Unwetter bereits früher eintreffen.