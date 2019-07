Vermisster Schwimmer tot aus Hallwilersee geborgen

Nach einer mehrstündigen Suchaktion bargen Rettungskräfte am Donnerstagmittag im Hallwilersee die Leiche eines vermissten 74-jährigen Mannes. Dieser war am Mittwochabend vor Beinwil AG am See beim Schwimmen verschwunden.

Seine Frau alarmierte kurz vor 22 Uhr die Aargauer Polizei. Sie war voraus geschwommen und stellte plötzlich fest, dass ihr Mann nicht mehr zu sehen war. Bei der Suchaktion waren die Seerettung Hallwilersee, Feuerwehreinsatzkräfte aus der Region, Kantons- und Regionalpolizei sowie ein Rega-Helikopter im Einsatz.

Mehrere Boote begaben sich auf die Suche nach dem Vermissten. Noch vor Mitternacht rückten Taucher der Polizei Basel-Landschaft an, um im Wasser zu suchen. Die Polizei stellte die Suche gegen 02.45 Uhr vorläufig ein.

Am Donnerstagmorgen wurden Suchmassnahmen im Bereich des Strandbades Beinwil am See fortgesetzt. Kurz vor Mittag konnte ein toter Mann geborgen werden. Die Kantonspolizei Aargau geht gemäss eigenen Angaben vom Donnerstag davon aus, dass es sich um den vermissten 74-jährigen Mann aus der Region handelt. Die Suchmassnahmen wurden darauf eingestellt.

#BeinwilamSee #Vermisstensuche Suchaktion mit Booten und Tauchern nach Auffund einer toten männlichen Person vor dem Mittag eingestellt. Weitere Infos durch Kapo AG folgen. Strandbad öffnet wieder. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) 4. Juli 2019

(fal/sda)