Verspätungen nach Bahnstörung zwischen Olten und Zürich

Auf der Bahnstrecke zwischen Olten SO und Zürich ist es am frühen Freitag zu massiven Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Wegen einer Weichenstörung stand zwischen Rupperswil AG und Schönenwerd SO nur eines von vier Geleisen zur Verfügung, teilten die SBB mit.

Ursache war eine Weichenstörung, die in der Zwischenzeit behoben werden konnte, wie das Bahnunternehmen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt. Es komme noch zu Folgeverspätungen.

Weichenstörung in Aarau ist behoben. Es kommt noch zu Folgeverspätungen. Danke an Fachdienst für die Arbeit. Grosses Sorry an alle betroffenen Reisenden für die Umstände. Wir wünschen trotzdem allen einen guten Tag. https://t.co/ae1mpASnCe — SBB Medienstelle (@sbbnews) 7. Juni 2019

Zuvor konnten vier Weichen im Bahnhof Aarau nicht bewegt werden. Der Vorfall habe bedauerlicherweise massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Gemäss Angaben der Bahnverkehrsinformation wurden Intercity-Züge umgeleitet oder fielen zwischen Zürich und Olten aus. Auch Regionalzüge fielen zwischen gewissen Bahnhöfen aus.

Die SBB baten die Reisenden, mehr Zeit einzuplanen. Wie lange die Störung dauert, war zunächst unklar. Die Fachdienste seien im Stellwerk vor Ort und arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Störung, schreiben die SBB.

Einschränkung Bahnverkehr: Olten - Zürich HB https://t.co/QVytRw61eW — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) 7. Juni 2019

(sep/sda)