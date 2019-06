Von diesem Hongkong-Protest-Video können Autofahrer etwas lernen

Die Proteste von Regierungsgegnern in Hongkong gewinnen trotz Zugeständnissen der Peking-treuen Führung weiter an Zulauf: Fast zwei Millionen Menschen seien am Sonntag auf die Strasse gegangen, sagte Jimmy Sham von der Protestgruppe Civil Human Rights Front (CHRF).

Dabei kam es zu einer besonderen Szene, wie im Video zu sehen ist: Die Menge teilt sich kurzerhand und bildet eine beeindruckende Rettungsgasse für einen Krankenwagen. (red)