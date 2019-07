Wachkoma-Patient Vincent Lambert ist gestorben

Der bekannteste französische Koma-Patient Vincent Lambert ist tot: Der 42-jährige starb am Donnerstagmorgen in der Uniklinik in Reims, wie seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Die Ärzte hatten die künstliche Ernährung vor gut einer Woche gegen den Widerstand der Eltern eingestellt.

Gerichte geben Ärzten Recht

Der frühere Krankenpfleger Lambert lag seit einem schweren Autounfall vor elf Jahren in einer Art Wachkoma. Die Ärzte der Klinik in Ostfrankreich bewerteten weitere lebenserhaltende Massnahmen als «unverhältnismässig» und beendeten diese deshalb in Übereinstimmung mit Lamberts Frau und einigen seiner Geschwister am Dienstag vergangener Woche.

Die streng katholischen Eltern waren für das Leben ihres Sohnes jahrelang durch alle juristischen Instanzen gegangen – diese gaben jedoch zuletzt den Ärzten Recht. (sda)