Was über den mutmasslichen Täter von Hanau bekannt ist

Beim Täter, der im hessischen Hanau elf Menschenleben ausgelöscht hat, handelt es sich mutmasslich um den 43-jährigen Deutschen Tobias R. Die Ermittlungen hat der deutsche Generalbundesanwalt übernommen. Grund hierfür ist ein Bekennerschreiben, das auf ein fremdenfeindliches Motiv hindeutet.

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) bestätigte den Verdacht eines rechtsradikalen Hintergrunds. «Erste Ergebnisse deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv», sagte er. Es bestehe der Verdacht auf eine terroristische Tat. Der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen übernommen habe, stufe das Verbrechen als Verdacht einer terroristischen Gewalttat ein (hier gehts zum Nachrichten-Ticker).

Täter war den Behörden nicht bekannt

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der mutmassliche Täter dem deutschen Verfassungsschutz nicht bekannt gewesen. Auch habe er vor seinem Mehrfachmord keine Straftaten begangen.

Die Ermittler haben neben dem Bekennerschreiben auch ein Video von R. gefunden. Aktuell arbeiten sie daran, beides auszuwerten. Der Terror-Experte Peter Neumann hat das 24-seitige Bekennerschreiben bereits gelesen, wie er auf Twitter mitteilt. Vieles spreche für einen rechtsextremen Täter, der ein erhebliches psychisches Problem habe, so Neumann.

