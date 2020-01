Weltrekordversuch mit Zuger Kirschtorte erbacken

Eine Zuger Confiserie strebte am Samstag mit der Produktion des imposanten Zuckerbackwerks einen Eintrag im Guinness-Buch an. Die Kirschtorte hatte einen Durchmesser von vier Metern. Die zehn Zuckerbäcker und -bäckerinnen verarbeiteten 100 Liter Kirsch, mehr als 18 Kilogramm Butter, 23 Kilogramm Mehl und über 900 Eier. Sie arbeiteten an drei Tagen mehr als 55 Stunden an der Torte.

Ob es mit dem Rekord auch wirklich geklappt hat und dieser eingetragen wird, werde erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt, teilte die Confiserie Speck mit, die den Rekordversuch unternommen hatte. Das Traditionshaus hatte die Aktion zum 125. Geburtstag lanciert.

In Zug erfunden

Die Torte wurde im Anschluss in zirka 3300 Stücke geschnitten und an Passantinnen und Passanten verteilt. Die Zuger Kirschtorte wurde 1915 in der Stadt Zug erfunden. Im Kanton Zug werden pro Jahr etwa 250'000 Kirschtorten mit rund 15'000 Litern Kirsch hergestellt.

Das Herstellungsverfahren ist seit 100 Jahren gleich, mit Ausnahme gewisser technischer Fortschritte und veränderten Zutaten. Für die Zuger Kirschtorte gelten seit 2015 strenge Regeln: Seit die alkoholhaltige Süssigkeit im Register der geschützten geografischen Angaben steht, darf für die Herstellung ausschliesslich Zuger Kirsch oder Rigi Kirsch verwendet werden. Sie darf maximal 45 Millimeter hoch sein und muss mindestens 8 Zentimeter Durchmesser aufweisen. (fal/sda)