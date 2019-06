«Wir leben. Nur das zählt»

Den Hund hat Patricia Jacot am Halsband aus dem Wasser gezerrt, der Tochter konnte sie nicht helfen. Die Einwohnerin von Villiers sitzt vor ihrem Haus, die Tür steht offen, drinnen: Verwüstung. Schlamm, Dreck, Unheil. «Zehn Minuten dauerte es, und ich hatte das Wasser an meiner Brust», sagt sie. So schnell kam die Flut. An den Haus-wänden zieht sich eine schnurgerade Grenze zwischen Schmutz und Weiss, 1,50 Meter über Boden, auf Brusthöhe – der Wasserstand. Das Haus liegt am Dorfeingang, Jacot hat es zuerst und am härtesten erwischt. Sie habe Glück gehabt, doch ihre Tochter liege mit verletztem Rücken im Spital von La Chaux-de-Fonds. «Vielleicht läuft sie nie mehr», sagt Jacot. Die 27-jährige Tochter war auf dem Heimweg, als ihr Auto von der Wasserflut mitgerissen wurde. Bis zum Hals sei sie im Wasser gewesen, erzählt die Mutter, dann kam ein Bauer mit seinem Traktor und rettete sie.

560 Notrufe in einer Nacht

Das Gewitter geht am Freitagabend über dem Norden des Kantons Neuenburg nieder. Der Bach Seyon wird zum reissenden Strom und verwüstet die Dörfer Villiers und Dombresson im Val de Ruz. Es ist ein Sturm, so wuchtig und überraschend, dass er nicht einmal einen Namen trägt. Kein Lothar, keine Katrina, nur der Sturm vom Freitagabend. Innert Stunden regnet es 100 Liter pro Quadratmeter. Zwischen 22 und 4 Uhr gehen 560 Notrufe ein. Eine Frau stirbt, vier Menschen verletzen sich. 294 Leute sind vom Unwetter direkt betroffen, 40 noch immer evakuiert. Der Gebäudeschaden beträgt geschätzte 10 Millionen Franken. Zum Vergleich: Beim Felssturz von Bondo waren es 12 Millionen Franken.

Patricia Jacot wartet. Bald fährt sie ein Freiwilliger aus dem Dorf ins Spital zur Tochter – das eigene Auto hat es fortgespült. Es ist Mittwoch, fünf Tage nach dem Unwetter. Noch immer pumpen Lastwagen Schlamm aus den Kellern, 12'000 Liter pro Fahrt, schon über hundert Mal geleert. Nebenan putzt Jacots zweite Tochter das Haus, zusammen mit vier anderen Helfern in weissen Übergewändern.

«Hier kannst du nicht mehr wohnen», sagt Helfer Adil El Fatah, den die Gebäudeversicherung aufgeboten hat. (Foto: Beat Mathys)

«Hier kannst du nicht mehr wohnen», sagt Helfer Adil El Fatah, den die Gebäudeversicherung aufgeboten hat. Zwei Wochen mindestens ist er hier angestellt, um beim Aufräumen zu helfen, er rechnet mit vier. Es geht langsam voran, sich von eigenen Sachen zu trennen, sei nicht einfach. «Man muss den Leuten Zeit lassen», sagt er. In der Mulde vor Jacots Haus liegt ein Kühlschrank, eine Waschmaschine, Stühle, Kleider. Kaputt, dreckig, Zeugen vom Pech. Beinahe vor jedem Haus steht eine solche Mulde. Das Leben der vergangenen Jahre: entsorgt.

Das Val de Ruz liegt direkt hinter dem Röstigraben. Vielleicht geht die Kata-strophe darum in der Deutschschweiz fast unter. Die «Tagesschau» bringt einen 90-Sekunden-Beitrag, kurze Agenturmeldungen finden den Weg in die Zeitungen. Wir schreiben: «Eine Frau, die beim schweren Unwetter im Val de Ruz in ihrem Auto eingeklemmt gefunden worden war, ist gestern im Spital ihren schweren Verletzungen erlegen.» Es sind Berichte aus der Distanz, als läge Villiers in den Anden. Die Wucht und Zerstörung dringt kaum bis in die Deutschschweiz. Vielleicht hätten sich die Menschen bereits an die abnormalen Wetterereignisse gewöhnt, mutmasst ein Helfer im Dorf, vielleicht hätte es mehr Tote und Verletzte gebraucht. «Die Leute hier haben unfassbares Glück gehabt.»

Jeder im Dorf hat seine eigene Geschichte von diesem Freitagabend. Der Mann, der mit seinem einjährigen Mädchen auf dem Arm durch das hüfttiefe Wasser watet und ins Feuerwehrlokal flüchtet. Die Frau, die erst alle elektrischen Geräte aussteckt und sich dann auf die Schlafzimmerkommode rettet. Oder die Gemeindepräsidentin, die im Nachbardorf wohnt und um 22 Uhr vom Feuerwehrkommando einen Anruf bekommt: Sie solle herkommen, es sei schlimm. Die Polizei holt sie ab und bringt sie nach Dombresson, es trifft sie der Schlag, sie organisiert den Krisenstab, ins Bett fällt sie erst am Samstagnachmittag wieder. Und da ist Michel Stangl, der Wirt des örtlichen Restaurants. Ein Filmchen zeigt, wie er nach der Arbeit vor seinem Restaurant mit einem Gläschen Schnaps in der Hand zuschaut, wie der Schlammstrom durch das Dorf fliesst. Verdutzt und sprachlos.

Er hat all seinen Gästen abgesagt

Fünf Tage später ist es kurz vor Mittag, 100 Teller liegen vor Stangl in der Küche, zum Servieren bereit. Seit Sonntag kocht er für das Dorf: Für all jene, die kein Daheim, keinen Strom, kein Ohr zum Zuhören haben. Gratis. «Wir haben keine Zeit und Leute, um einzukassieren», sagt er. Die Menschen essen, schwatzen und lachen. Doch irgendwo zwischen den Bissen und dem Lachen versteckt sich ein trübes Gefühl. Die Menschen trauern um ihre Fotoalben, um das Auto – und manche um ihre Gladiolen im Garten. Alles weggeschwemmt.

Stangl hat seine künftigen Hotelgäste angerufen und ihnen gesagt, dass sie nicht anreisen sollen – andere hätten seine 18 Betten nötiger. «Normal in einer unnormalen Situation», sagt er. Man kennt, man hilft sich. «Genial», sagt Mutter Jacot über die Solidarität im Dorf, «sie tut gut». Menschen bieten im Gemeindehaus auf rund 100 Post-it-Zettelchen ihre Hilfe an, auf Facebook kann man Ähnliches tun. «Möglichkeit, um zu waschen und zu duschen», steht da. Oder: «Einen Moment der Entspannung, essen, Kaffee, Spiele für Kinder in meinem Garten.» Andere offerieren lederne Sessel und Kinderkleider der Grösse 140. Es ist nett gemeint, doch am dringlichsten brauchen die Menschen in diesen Tagen Schaufeln und Besen.

Manchen Autos fehlt der Kotflügel, andere sind voller Schlamm. (Foto: Beat Mathys)

Im Gemeinderat gab es am Montag eine Schweigeminute. Roby Tschopp war dabei, jetzt steht der Verantwortliche für die Raumplanung mitten in Dombresson, in Anzug, Hemd und Lederschuhen. Der Rest im Dorf trägt Gummistiefel und Arbeitsschuhe. Tschopp ist hier ein Fremder, er schüttelt viele Hände, stellt sich vor, doch nur die wenigsten kennen ihn. Dombresson und Villiers gehören mit 13 anderen Dörfern zur Gemeinde Val de Ruz. Tschopp wohnt nebenan in Savagnier.

Es gab Stimmen, die dem Gemeinderat vorgeworfen haben, nach dem Unwetter zu wenig gemacht zu haben – sie wollten die Armee im Dorf. Tschopp kennt die Kritik. «Die Versuchung ist gross, auch eine Schaufel in die Hand zu nehmen», sagt er, die Hilfe aus dem Büro sei aber genauso wichtig. So habe man es geschafft, nach fünf Tagen die Buslinie wieder aufzunehmen.

Tschopp zeigt die spontan organisierte Kleidersammlung und führt zu einem Parkplatz. 300 Autos sind da, alle weggeschwemmt. Der durchschnittliche Schaden betrage 15'000 Franken pro Wagen, sagt der angereiste Versicherungsvertreter – er steht vor zerstörtem Blech im Wert von rund 4,5 Millionen Franken. Manchen Autos fehlt der Kotflügel, andere sind voller Schlamm – und eines ist nicht mehr als Auto erkennbar. Jenes der verstorbenen Frau.

Tschopp hat Respekt davor, dass die Solidarität im Dorf umschlägt. In Frust und Zorn. Das kommt vor, das weiss man aus anderen Katastrophen. Zum Beispiel, wenn die Leute merken, dass ihr Schaden nicht ganz gedeckt ist. Noch aber spürt man davon wenig. Patricia Jacot sagt: «Wir leben. Nur das zählt.»

