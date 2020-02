Wo liegt Iowa, liebes ZDF?

Wie sich das für den amtierenden Präsidenten gehört, gratulierte auch Donald Trump dem Superbowl-Siegerteam persönlich, welches die San Francisco 49ers am Sonntagabend (Ortszeit) überraschend geschlagen hatte. «Herzliche Gratulation den Kansas City Chiefs für ein grossartiges Spiel, ein fantastisches Comeback unter immensem Druck», schrieb der 73-Jährige auf Twitter. So weit, so gut.

Was danach folgte, sorgte im Netz jedoch für Häme und Spott. «Ihr habt den grossartigen Bundesstaat Kansas und, genau genommen, die ganze USA so gut vertreten. Unser Land ist stolz auf euch!»

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!