Zwei Eurofighter in Deutschland abgestürzt

Zwei Eurofighter der deutschen Bundeswehr sind im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern bei Luftkampfübungen zusammengestossen und abgestürzt. Beide Piloten konnten bei dem Unglück am Montagnachmittag den Schleudersitz betätigen, wie die Luftwaffe weiter mitteilte.

Einer von ihnen wurde später lebend in einer Baumkrone gefunden. Medienberichten zufolge kam der zweite Pilot ums Leben. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg bestätigte, dass Leichenteile gefunden wurden. Ob es sich um den vermissten Piloten handele, stehe noch nicht fest.

Die Maschinen hatten keine Munition geladen, wie eine Sprecherin des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte sagte.

Die Maschinen waren zusammen mit einem dritten Eurofighter auf einem Übungsflug über dem mittleren Mecklenburg unterwegs. Der Pilot des dritten Kampfjets berichtete, dass die Piloten der Unglücksmaschinen mit ihren Fallschirmen zu Boden gingen, nachdem sie ihre Schleudersitze betätigt hatten. Die Ursache für den Zusammenstoss der beiden Kampfjets war zunächst unklar.

Lebend aus Baumkrone geborgen

Die kollidierten Eurofighter fielen gegen 14.00 Uhr in ein Waldstück nordöstlich des Fleesensees, einem Gewässer westlich der Stadt Waren (Müritz). Über der Absturzstelle stiegen Rauchsäulen in die Luft. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sperrten die Unglücksstelle ab.

Die abgestürzten Flugzeuge gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 «Steinhoff», das in Laage bei Rostock stationiert und nach eigenen Angaben unter anderem für die Ausbildung aller Eurofighter-Piloten der Luftwaffen zuständig ist.

Ein Flugzeug stürzte am Ortsrand von Nossentiner Hütte auf eine freie Fläche, wie Bürgermeisterin Birgit Kurth sagte. «Ich bin von Bürgern angerufen worden, die den Zusammenstoss der beiden Maschinen sahen», berichtete sie.

Dann sei sie rausgelaufen und habe einen Fallschirm runtergehen sehen. Später sei ein Helikopter in der Gegend gekreist, offenbar auf der Suche nach dem Piloten, der dann auch gefunden wurde.

Die Gemeinde mit ihren knapp 700 Einwohnern habe Glück im Unglück gehabt, sagte Kurth. Die Maschine sei gleich hinter der Ortschaft niedergegangen. Im Dorf seien Trümmerteile gesichtet worden. Feuerwehren der Region hätten den Brand an der Absturzstelle am Ortsrand von Nossentiner Hütte unter Kontrolle gebracht, sagte Kurth.

Der andere Eurofighter stürzte nach Angaben des Schweriner Innenministeriums nahe der zehn Kilometer entfernten Ortschaft Jabel in ein Waldstück. In diese Richtung seien Rauchschwaden zu sehen, sagte Kurth am Telefon einer DPA-Reporterin. Die Polizei warnte vor gefährlichen Trümmerteilen.

