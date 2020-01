Zwei Kinder sterben bei Schulbusunglück in Thüringen

In der Nähe der Ortschaft Berka/Werra im Bundesland Thüringen verunglückte am Donnerstagmorgen ein mit mehr als 20 Kindern besetzter Schulbus. Nach ersten Angaben der Polizei rutschte er von der glatten Strasse und landete in einem Graben, der Wasser führt. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben, zwanzig weitere sowie der Fahrer wurden verletzt, wie die Behörden bestätigten.

Die anderen Kinder konnten den Bus verlassen und wurden in die Grundschule des Ortes gebracht. Am Morgen herrschte in der Region dichter Nebel. Der Bus war von Eisenach gestartet und hatte die Grundschule Berka als Ziel. In der Schule wurde ein Krisenzentrum eingerichtet, wie der MDR berichtete. (fal/sz.de)