Zwei Personen im Berner Oberland verschüttet

Bei einem Steinschlag in Gadmen BE an der Anfahrt zum Sustenpass sind am Samstagmorgen zwei Menschen verschüttet worden. Über ihren Zustand lagen zunächst keine Angaben vor. Die Rettungsaktion war am Nachmittag noch im Gang.

Zu dem Steinschlag kam es kurz vor 10.40 Uhr im Gadmertal im Bereich der Triftbrücke, wie eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei sagte. Der Steinschlag löste einen Grosseinsatz aus, weil zum Zeitpunkt des Steinschlags viele Menschen in der Region am Wandern waren.

Hinweise auf weitere Verschüttete gebe es keine, sagte die Polizeisprecherin weiter. Es seien zwei Menschen betroffen. Zum Zustand der beiden und ob sie bereits geborgen werden konnten, machte sie vorerst keine Angaben. Sie stellte weitere Informationen für den Nachmittag in Aussicht.

Neben der Kantonspolizei Bern standen Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega), der Air Glacier, der Swiss Helikopter und der Alpine Rettung Schweiz im Einsatz.