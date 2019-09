Zwei Verletzte nach Schlägerei im Zug von Biel nach Bern

Wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilt, ist es in der Nacht auf Samstag in einem Zug von Biel nach Bern zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Nach der Ankunft des Zuges im Bahnhof Bern kurz vor 1 Uhr kontrollierte die Polizei mehrere Passagiere beim Verlassen des Zuges. 15 Männer – unter ihnen acht Jugendliche – wurden auf den Polizeiposten, zwei Verletzte – eine Frau und ein Mann – ins Spital gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen sei im Zug eine Gruppe durch mehrere Personen angesprochen worden. Wieso es daraufhin zur Auseinandersetzung kam, müsse noch geprüft werden.

Laut einem Leserreporter haben Polizisten am Bahnhof Spuren im Zug gesichert. «Sie gingen mit Taschenlampen durch den Zug, sammelten etwa Kleidungsstücke ein», sagte er gegenüber «20 Minuten». Laut SBB-Sprecher Reto Schärli hätten die betroffenen Reisenden eine halbe Stunde später eine Verbindung gehabt.