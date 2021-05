Papablog: Debatte um SRF-Schlagzeile – Papa, die ewige Aushilfskraft? Die Männer würden jedes Jahr mehr im Haushalt mithelfen, schrieb das SRF vergangene Woche – und löste damit eine grosse Diskussion aus. Zu Recht, findet unser Autor. Nils Pickert

Aushilfskraft im eigenen Leben? Nein, danke! Wir alle würden von der Gleichberechtigung profitieren. Foto: Getty Images

Eine der wichtigsten Regeln über das Internet lautet, dass es nicht vergisst und in den meisten Fällen sehr nachtragend ist. Diese Erfahrung hat vergangene Woche auch das SRF gemacht, als es Daten des Schweizer Bundesamts für Statistik über die geschlechtsspezifische Verteilung von Hausarbeit mit der Schlagzeile «Männer helfen jedes Jahr mehr im Haushalt mit» versah.

Denn obwohl die Überschrift mittlerweile in «Männer beteiligen sich jedes Jahr mehr an Hausarbeit» geändert wurde, verschwindet die alte Version damit weder aus den sozialen Netzwerken, noch wird so nachträglich die Debatte ausgelöscht, die sich an diesem Titel entzündete. Und das ist auch gut so. Wir sind nämlich noch längst nicht damit fertig, uns miteinander darüber zu verständigen, dass und warum Männer in ihrem eigenen Leben keine Aushilfskraft sein sollten.

Die überbelastete Mutter als Norm?

Aber fangen wir bei den Zahlen an: In den vergangenen 10 Jahren hat der Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit bei Schweizer Männern kontinuierlich zugenommen, während die Erwerbsarbeitszeit im gleichen Zeitraum reduziert wurde.

Im elterlichen Geschlechtervergleich sieht das wie folgt aus: Im gleichen Zeitraum steht der Zunahme von 5,2 Stunden unbezahlter Care-Arbeit bei Vätern eine Zunahme von 1,2 Stunden bei Müttern gegenüber. Und genau an dieser Stelle sollte man vorsichtig sein, wie man Zahlen und Fakten bewertet und beschreibt. Denn zum einen wenden Mütter immer noch beinahe doppelt so viel Zeit für unbezahlte Care-Arbeit auf wie Väter. Zum anderen haben Mütter im gleichen Zeitraum auch ihre Erwerbsarbeitszeit um 2,7 Stunden erhöht, während Väter sie um 4,2 Stunden reduziert haben. Die Belastungen für Mütter nehmen also kontinuierlich an allen Ecken und Enden zu, während Väter ihre Belastungszeiten eher von Erwerbsarbeit auf Care-Arbeit umschichten.

Wie steht es um die Gleichberechtigung? Infos einblenden 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz blicken wir im Mamablog zurück: Wie hat sich unsere Gesellschaft verändert, seit Frauen, Mütter und Töchter eine Stimme haben? Und wo sollten wir aus Eurer Sicht, liebe Leserinnen und Mütter, weiterhin den Finger drauflegen? Wünsche fürs Jubiläumsjahr nehmen wir gerne unter blogs@tamedia.ch entgegen. Alle Beiträge zum Thema finden Sie unter: tagesanzeiger.ch/frauenstimmrecht bernerzeitung.ch/frauenstimmrecht derbund.ch/frauenstimmrecht bazonline.ch/frauenstimmrecht

Und hier, genau an diesem Punkt brauche ich Ihr Mitwirken: Lassen Sie uns gemeinsam verabreden, Mütter und Väter nicht gegeneinander auszuspielen. Es ist gut, dass Väter mehr im Haushalt machen und dafür ihre Erwerbsarbeitszeit reduzieren. Sie sollten nicht so viel leisten müssen wie viele heutige Mütter. Nur sollten Mütter das halt auch nicht. Es ist oft einfach zu viel. Diese Normalisierung der Dauer- und Überbelastung von Müttern ist furchtbar.

Wer Männer dafür lobt, dass sie als Väter ausnahmsweise mal «ihre Partnerin entlasten», damit sie sich einen Sonntag frei nehmen und sich mit einer Freundin treffen kann, hält schlicht und ergreifend die Dauerbelastungssituation für Mütter für normal und richtig.

«Ich nehm dir die Kinder ab», heisst in diesem Zusammenhang nichts anderes als «Das sind zwar deine Kinder und damit eigentlich dein Job, aber ich bin mal nett und übernehme die für ein Weilchen». Es sind aber auch seine Kinder, seine Entscheidungen, sein Leben, sein Essen, sein Dreck und seine Wäsche. Es ist seine Verantwortung.

Solange die Entlastung von Müttern nur als Zuckerstückchen verteilt wird, statt sich die anfallenden Belastungen fair zu teilen und gemeinsam die gerade zu Coronazeiten bedeutsame Systemfrage zu stellen, warum die Gesellschaft von Eltern eigentlich so viel fordert und sie zugleich so wenig unterstützt, ist echte Gleichberechtigung in weiter Ferne. Solange wir Zuständigkeiten und Zuschreibungen qua Geschlecht nicht aufheben, bleiben Frauen gerade als Mütter maximal belastet. Und Männer insbesondere als Väter blosse Aushilfskräfte im eigenen Leben.

Nils Pickert Infos einblenden Nils Pickert arbeitet als Autor und Journalist und engagiert sich mit dem Verein Pinkstinks gegen Sexismus und Homofeindlichkeit. Er schreibt gerne nachts und am liebsten Bücher wie das 2020 erschienene Buch Prinzessinnenjungs, das sich mit der geschlechtergerechten Erziehung von Jungen beschäftigt. Mit seiner Lebenskomplizin und den gemeinsamen vier Kindern lebt er in Münster.

