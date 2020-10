Integration der LGBTQ-Community – Papst befürwortet gleichgeschlechtliche Partnerschaften In einem Interview hat Papst Franziskus in bisher ungewöhnlicher Deutlichkeit auf die Dringlichkeit einer «gesetzlichen Absicherung» für homosexuelle Paare hingewiesen.

«Sie sind Kinder Gottes»: Papst Franziskus äusserste sich klar zum Thema der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Foto: Keystone

«Homosexuelle haben ein Recht darauf, Teil einer Familie zu sein.» Geht es nach Papst Franziskus, sollen gleichgeschlechtliche Paare eine «gesetzliche Absicherung» erhalten. Die Forderung weicht von der offiziellen Lehre der katholischen Kirche ab und stellt seine bisher deutlichste Unterstützung für das Thema dar. «Sie sind Kinder Gottes», sagte er in einem Interview für die Dokumentation «Francesco», die am Mittwoch beim Filmfestival in Rom Premiere feierte. «Man soll weder jemanden aus einer Familie werfen, noch ihm oder ihr dafür das Leben zur Hölle machen. Wir brauchen dafür ein Partnerschaftsgesetz. Auf diese Weise sind sie rechtlich abgesichert.»

Franziskus hat bereits in der Vergangenheit Interesse daran bekundet, die LGBTQ-Anhänger der Kirche zu erreichen. Bereits als Erzbischof von Buenos Aires hatte er sich für gleichgeschlechtliche Partnerschaften als Alternative zu gleichgeschlechtlichen Ehe ausgesprochen. Als Papst schwieg er jedoch bis heute zum Thema.

step