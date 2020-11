Rettung in Richterswil gescheitert – Paracelsus-Spital schliesst wegen Corona-Krise Das in finanzielle Nöte geratene Spital fand keinen Kooperationspartner. Es ist ab Ende November zu.

Die Corona-Krise habe die bereits schwierige Situation weiter verschärft: Das Paracelsus-Spital in Richterswil. Archivfoto: Michael Trost

Das Paracelsus-Spital in Richterswil schliesst auf Ende November seine Türen. Rettungsversuche für das wegen der Corona-Krise in finanzielle Nöte geratene Spital schlugen fehl.

Es sei trotz intensiver Gespräche mit verschiedenen möglichen Kooperationspartnern im Rahmen der Nachlassstundung nicht gelungen, einen geeigneten Partner für das Spital zu finden. Dies obwohl andere Spitäler wegen Corona überfüllt sind.

Die Notfallaufnahme werde den Betrieb bereits am 23. November einstellen, der stationäre Bereich am 27. November. Eine geordnete Übergabe der Krankengeschichten sei gewährleistet. Die Leistungen im Bereich Geburtshilfe für die Patientinnen der Frauenklinik würden ab dem 23. November durch das Spital Lachen sowie das Spital Einsiedeln gewährleistet.

Apotheke und Zentrum bleiben ohne Spital bestehen

Die Paracelsus-Apotheke in Richterswil und das Paracelsus-Zentrum Sonnenberg in Zürich sollen ausserhalb des Spitals in neuen organisatorischen Einheiten erhalten und weitergeführt werden. Entsprechende Vereinbarungen seien in Vorbereitung. Das Paracelsus-Spital bemühe sich, für die von der Schliessung betroffenen Mitarbeiter neue Lösungen zu finden. Ein Teil der Belegschaft werde von Partnerspitälern übernommen, welche die Patientinnen und Patienten des Paracelsus-Spitals künftig betreuen würden.

Das Spital hatte am 23. Oktober darüber informiert, dass es sich in Nachlassstundung befinde. Die Corona-Krise habe die bereits schwierige Situation des kleinen Spitals weiter verschärft. Die Fallzahlen seien auch nach dem Lockdown nicht ausreichend angestiegen, teilte das Spital damals mit.

SDA