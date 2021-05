Mamablog: 7 persönliche Geheimtipps – Parat für die Sommerferien? Beachlife am Vierwaldstättersee oder eine Nacht in der Ritterburg: Diese Familienparadiese sind erstaunlich nah. Sabine Sommer

3, 2, 1, Sommerferien! Auch inmitten aller Möglichkeiten und Restriktionen gibts perfekte Urlaubsorte. Foto: Getty Images

Die Frage nach dem diesjährigen Ferienort treibt gerade viele Familien um, denn im Jahr 2021 trifft Fernweh auf begrenzte Möglichkeiten und Übermut auf Unsicherheit, was die Planung zu einer Gleichung mit vielen Unbekannten macht. Was also liegt näher, als nach jenen Juwelen zu tauchen, die uns weder mit amtlichen Bestimmungen noch mit einer Flugreise konfrontieren?

Zu genau diesem Zweck öffne ich heute meine ganz persönliche Ferien-Schatzkiste. Ich teile mit Ihnen meine Lieblingsorte, die einfach zu erreichen und wahre Paradiese für Familien sind. Hier also ist er, mein Schatz. Passen Sie gut auf ihn auf.