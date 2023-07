Erstaunliches Können – Paris Hilton, ein Eishockey-Talent? Unerwartete Sportkarrieren von Prominenten Das It-Girl hat jüngst bekannt gegeben, auf dem Eis talentiert gewesen zu sein. Sie gehört zu einer illustren Gruppe von internationalen Berühmtheiten mit sportlichem Hintergrund – eine Auswahl. Christian Brüngger René Hauri

Ed O’Neill

Als Al Bundy in der Serie «Eine schrecklich nette Familie» berühmt geworden: Ed O’Neill (Zweiter von rechts) mit Serientochter Christina Applegate, Serienfrau Katey Sagal und Seriensohn David Faustino. Foto: Keystone

Er sass nicht sein Leben lang als Al Bundy mit Bäuchlein auf einem Sofa, die linke Hand in der Hose, in der rechten die Fernbedienung. Nein, Ed O’Neill, der ab Mitte der 80er-Jahre den Frauenschuhverkäufer und Kult-Amerikaner in der Serie «Eine schrecklich nette Familie» spielte, konnte auch ganz anders, sogar richtig schnell.