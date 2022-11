Bezirksgericht Zürich – Parkbusse, weil er zwei Kisten Wein abholte – Autofahrer wehrt sich mit Erfolg Als Markus Lienert Wein in sein Auto einlädt, erhält er eine Busse wegen Falschparkierens. Zu Recht? Das Gericht sagt: Die Menge der gekauften Weinflaschen ist entscheidend. René Laglstorfer

Der Jurist Markus Lienert zeigt auf seinen vor dem Zürcher Bezirksgericht in der Wengistrasse parkierten Land Rover. Beim Vorfall, der die Busse auslöste, war er mit einem anderen Pkw unterwegs. Foto: René Laglstorfer

120 Franken – so viel sollte Markus Lienert wegen angeblichen Falschparkierens im Zürcher Stadtzentrum bezahlen. Zwei Polizisten verhängten die Busse, weil der Rechtsanwalt aus Zürich am 25. Februar 2021 mit seinem Wagen vor einem Weinladen am Predigerplatz anhielt, um gegen 12.45 Uhr zwei bestellte Kisten Wein und ein Gestell einzuladen. «Als die Polizei gekommen ist, habe ich die erhaltene Busse nicht gross hinterfragt und bin sofort weggefahren», sagt der 56-Jährige bei der Verhandlung diese Woche vor dem Bezirksgericht Zürich.