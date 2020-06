Frauen fordern Mitbestimmung

Frauenorganisationen fordern in einem dringlichen Appell an den Bundesrat und das Parlament mehr Mitbestimmung bei der Bewältigung der Corona-Krise. Die Frauen dürften nicht vergessen werden, denn ihre geleistete Arbeit sei lebenswichtig.

Die Finanzierung der Krise dürfe nicht «auf dem Rücken der Frauen geschehen», teilten die Organisationen, unter ihnen Alliance f, Terres des femmes, die Eidgenössische Kommission dini Mueter, die Frauenorganisation des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) und der Verein Wide, in einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag mit. Zusammen verträten sie Millionen von Frauen in der Schweiz.

Die Organisationen fordern, dass Frauen am Verhandlungstisch mitbestimmen können, dass die Massnahmen zum wirtschaftlichen Aufschwung «die reale Lebenssituation aller Frauen in der Schweiz berücksichtigen», dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erreicht und die Arbeitsbedingungen in den systemrelevanten Berufen verbessert werden.