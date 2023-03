«Rentenalter 65 kommt aus der Steinzeit«

Andrea Caroni (FDP) verweist darauf, dass die Schweiz in der OECD eines der tiefsten Rentenalter, aber im Gegenzug eine der höchsten Lebenserwartungen habe. Rentenalter 65 komme aus der Zeit der Gründung von Sozialversicherungen, also aus der Epoche Bismarcks. Die Schweiz befinde sich diesbezüglich fast in der «Steinzeit».

Er plädiere für die Annahme der Initiative. Dies wäre ein Anstoss für den Nationalrat, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten.