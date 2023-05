Wegen Hausfriedensbruchs – Parlamentdienste erstatten Anzeige gegen Bundeshaus-Kletterer Der 18-Jährige erkletterte kürzlich ungehindert das Dach des Bundeshaus. Jetzt erstatten die Behörden Anzeige. Laura Waldorff

Im Video: Einem 18-Jährigen gelingt es, unentdeckt auf das Dach des Bundeshauses zu klettern. Video: zvg

Kürzlich stieg ein 18-Jähriger ungehindert und am helllichten Tag auf das Dach des Bundeshauses. Er filmte seine Aktion und stellte das Video dazu am vergangenen Wochenende ins Internet. Dies warf Fragen zu der Sicherheit des Bundeshauses auf.

Jetzt reagieren die Parlamentsdienste mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch auf die Aktion des jungen Mannes. Ausserdem teilen sie am Mittwoch mit, dass die Sicherung der Baugerüste geprüft worden sei, die im Moment am Bundeshaus errichtet sind.

Der junge Kletterer wurde in dieser Zeitung bereits im April porträtiert. Zu seiner neuesten Aktion auf dem Bundeshaus sagt er auf Anfrage am Montag: «Das Bundeshaus war für mich so etwas wie eine Art Trophäe zum Einsacken.» Die Aktion am Parlamentsgebäude sei schon seit langem geplant gewesen und fand in den vergangenen Wochen statt.

