Transparenz bei Holzprodukten – Parmelin kündigt neue Kontrollen bei Ikea an Deklariert Ikea ihre Holzprodukte korrekt? Der Möbelkonzern hat nach Anzeigen wegen Verstössen Besserung gelobt. Umweltschützer werfen dem Bund vor, Ikea zu schonen. Nun reagiert das Departement von Guy Parmelin. Stefan Häne

Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Möbelhäuser, Baumärkte, Schreinereien: Unternehmen, die Holz verkaufen, müssen seit 2012 von Gesetzes wegen die Art und Herkunft ihrer Produkte gegenüber den Konsumenten deklarieren. Doch dieser Pflicht kommen sie nicht befriedigend nach.

Das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen, das im Wirtschaftsdepartement (WBF) von Guy Parmelin angesiedelt ist, hat letztes Jahr 108 Kontrollen durchgeführt. Bei der Hälfte der Unternehmen war kein geprüftes Produkt richtig deklariert, im Vorjahr waren es 37 Prozent. Bei 32 Prozent der Firmen waren die Produkte teilweise vorschriftsgemäss angeschrieben, etwa so viel wie im Vorjahr. Dagegen sank der Anteil der Unternehmen, die alles korrekt ausweisen, von 30 auf 16 Prozent.

Das Wirtschaftsdepartement hat für die schlechtere Bilanz verschiedene Erklärungen. So haben die Kontrolleure 2021 mehr kleine Betriebe wie Schreinereien als in anderen Jahren überprüft – dort also, wo häufig nicht deklariert werde. Auch haben sie vermehrt Regionen besucht, in denen sie bislang noch kaum kontrolliert hatten. Zudem haben Möbelhäuser und Baumärkte wegen der stark steigenden Holzpreise ihre Produkte häufiger als gewöhnlich neu etikettieren müssen, «was eine zusätzliche Fehlerquelle bedeuten kann».

Zu einem anderen Schluss gelangt der Bruno-Manser-Fonds. Die Umweltorganisation macht Parmelins Departement direkt für den «Missstand» verantwortlich. Im Herbst 2020 reichte sie eine Anzeige gegen Ikea Schweiz ein, nachdem sie bei eigenen Kontrollen vor Ort in mehr als 80 Fällen Verstösse gegen die Deklarationspflicht festgestellt hatte. Die Umweltschützer warfen Ikea vor, vorsätzlich zu handeln, was der Möbelkonzern bestritt. Der Bund selber war auch schon fündig geworden, seit 2012 hatte das WBF bei 21 Kontrollen in Ikea-Filialen in nur drei Fällen nichts zu beanstanden.

Noch nie eine Busse

Eine Busse musste Ikea indes nie bezahlen, das Wirtschaftsdepartement suchte stets den Dialog und verlangte dabei «umsetzbare, praktikable Lösungen» – eine umstrittene Praxis: Im Parlament erklang der Ruf nach Strafzahlungen für Ikea. Das WBF leitete zwei Verwaltungsstrafverfahren wegen Falschdeklaration ein. Im Sommer 2021 stellte es sie ein.

Der Grund: Ikea hatte offenbar umgehend Massnahmen zur Verbesserung der Holzdeklaration eingeleitet. Diese seien weit über die Berichtigung einzelner mangelhaft deklarierter Produkte hinausgegangen und hätten zu einer Verbesserung des Deklarationsstandards geführt, bilanzierte das WBF. Dazu gehören laut WBF etwa eine neu geschaffene Taskforce «Wood Declaration», verstärkte interne Kontrollen und der Verzicht auf summarische Deklarationen. Damit seien die Voraussetzungen für eine Wiedergutmachung erfüllt.

«Die Straffreiheit von Ikea war eine Einladung an die ganze Branche.» Johanna Michel, Bruno-Manser-Fonds

Die Umweltschützer beurteilen das anders. «Die Straffreiheit von Ikea war eine Einladung an die ganze Branche, dass sie sich nicht an die Holzdeklaration zu halten braucht», sagt Johanna Michel vom Bruno-Manser-Fonds. Inwieweit sich Ikea tatsächlich verbessert hat, ist unklar. Parmelins Fachleute haben letztes Jahr keine Filiale kontrolliert, wie das Departement auf Anfrage bestätigt. Es bestreitet aber, den Konzern zu schonen: Es habe die Umsetzung der Verbesserungsvorschläge «eng begleitet», unter anderem mit «zwei Augenscheinen» vor Ort im April 2021. Das Departement kündigt zudem an, die Kontrollen in den Ikea-Filialen wieder aufzunehmen, sobald die Umsetzung der Verbesserungsvorschläge abgeschlossen ist.

Parmelins Departement will die Schraube generell anziehen. Im Dezember 2021 hat es die Branche informiert, dass ein festgestellter Verstoss gegen die Holzdeklarationspflicht ein verwaltungsstrafrechtliches Verfahren nach sich ziehe. Das WBF erhofft sich davon eine präventive Wirkung. Im letzten Jahr hat es kein solches Verfahren gegeben, eine Busse hat das WBF noch nie verhängt. Möglich wären Strafzahlungen bis zu 10’000 Franken bei vorsätzlichem Handeln und bis zu 2000 Franken bei fahrlässigem. Bei leichten Fällen von Fahrlässigkeit sieht das Gesetz den Verzicht auf eine Busse vor.

Das Departement steht politisch unter Druck. Inwieweit es die Umsetzung der Holzdeklarationspflicht eng und streng begleitet, ist Gegenstand einer parlamentarischen Untersuchung; Resultate liegen noch nicht vor. Michel vom Bruno-Manser-Fonds genügen die Bemühungen des WBF nicht: «Offensichtlich wird Ikea mit Samthandschuhen angefasst, obwohl die Deklarationspflicht seit zehn Jahren besteht.»

