Zürcher Open-Air-Konzerte – Parov Stelar, Cumbia-Punk aus Argentinien – und vieles mehr In Zürich finden diese Woche viele Open-Air-Konzerte an spannenden Orten statt. Das sind unsere Tipps. Tim Wirth Sepinud Poorghadiri

Parov Stelar bringt den Swing der 20er-Jahre in die Gegenwart. Für ein Konzert kommt der Österreicher auf die Zürcher Dolder-Eisbahn. Foto: Mike Windler

Die Open-Air-Saison ist auch in Zürich bereits voll im Gange. Künstlerinnen und Künstler sämtlicher Genres reisen hierfür aus der Schweiz und dem Ausland in die Stadt, um ihre Musik live zu performen. Hier finden Sie unsere Konzertempfehlungen dieser Woche.

Psychedelischer Pop auf der Bäckeranlage: Monte Mai

Mit elektronischen Beats und Gesangsharmonien kreieren Monte Mai eine eigene musikalische Welt. Foto: PD

Im Jahre 2020, kurz vor Ausbruch der Pandemie, gründeten Anaïs Schmidt aus Grenada, Fabio Pinto und Fabio Besomi aus der Schweiz die Band Monte Mai. Die ersten Singles des Trios sind zwar entstanden, während alle zu Hause blieben, hören sich aber umso mehr an wie eine musikalische Entdeckungstour: Elektronische Beats, die auf überraschende Gesangsharmonien treffen, nehmen Hörerinnen und Hörer auf eine surreale Klangreise mit. «Peaches und Limes», eine Single-Auskopplung des diesjährigen Debütalbums, erinnert beispielsweise an tranceartigen 70er-Jahre-Elektropop. Diesen Donnerstag laden Monte Mai dazu ein, ihren experimentellen Sound im Quartierzentrum der Bäckeranlage live auf sich wirken zu lassen. (spo)

Electro-Swing auf der Eisbahn: Parov Stelar

«Booty Swing» und «All Night» – diese Hits des österreichischen Musikproduzenten Marcus Füreder alias Parov Stelar liefen vor zehn Jahren rauf und runter. Der Künstler schaffte es, den Swing, der seine Wurzeln in den Vereinigten Staaten der 20er-Jahre hat, so zu verarbeiten, dass er auch an zeitgenössischen Partys und Open Airs funktioniert. Sein Rezept: elektronische Beats, welche die Samples und Klaviertöne aufblasen, Electro-Swing eben. Und das zieht heute noch. Parov Stelar malt nun auch – grossformatige Gemälde –, doch er produziert immer noch Musik. Letztes Jahr brachte der DJ seine neues Album «Moonlight Love Affair» heraus. Jetzt spielt er am Zürich Openair City. Wer keine Lust auf süffige elektronische Musik hat, geht bereits am Donnerstag (29.6, 19.30 Uhr) auf die Dolder-Eisbahn. Dann spielen die Singer-Songwriter Jack Johnson und Ziggy Alberts. (tiw)

Cumbia-Punk auf dem Kasernenareal: Kumbia Queers

Mit ihrer Musik und ihrem Auftreten durchbrechen Kumbia Queers gesellschaftliche Normen. Foto: PD

Auch dieses Jahr findet das Caliente statt, das Musik- und Tanzfestival, das die lateinamerikanische Kultur in Zürich zelebriert. Über drei Tage hinweg verwandelt sich das Kasernenareal in ein typisches «Barrio», ein Spanisch sprechendes Stadtviertel, das Lebensfreude versprühen soll. Für Verpflegung sorgen diverse Essensstände, an denen beispielsweise dominikanische Kochbananen probiert werden können. Neben lateinamerikanischer Kulinarik ist auch eine Vielzahl von Live Bands im Angebot. Teil des Programms ist die argentinische Band Kumbia Queers. In den letzten 15 Jahren veröffentlichte sie sechs Alben, die – dem Bandnamen getreu – sämtliche Genre- und Geschlechternormen durchbrachen. Dabei vermischen sie beispielsweise Cumbia mit Punk und urbanen Rhythmen. (spo)

Das Caliente verwandelt das Kasernenareal jährlich in ein lateinamerikanisches Barrio. Foto: Eurotropicana 2022

Weitere Open-Air-Konzerte im Juli Infos einblenden GDS.FM veranstaltet an drei Donnerstagen Dachkonzerte beim Löwenbräukunst-Areal.

Do 6.7, 13.7, 20.7.



Am Stadtsommer spielen Newcomerinnen aus Zürich an verschiedenen Orten.

Fr 28.7 und Sa 29.7, Do 3.8–Sa 5.8.



Immer mittwochs finden im Park der Zürcher Villa Schönberg klassische Konzerte statt.

Mi 12.7–Mi 9.8. In der Frischluftbar in Baden spielen am Mittwoch Musikerinnen und Musiker.

Mi 2.7, 9.7, 30.7.



Jeweils am Donnerstag treten in der Sommerbar des Salzhauses in Winterthur Bands auf.

Do 29.6–Do 13.7.

Verzerrte Gitarren (leider doch nicht am See): Kurt Vile

Einst Mitglied der Band The War on Drugs, macht Kurt Vile in seiner Solokarriere Gitarrenmusik, die zum Träumen einlädt. Foto: Matt Winkelmeyer

Eigentlich hätte Kurt Vile auf der Seebühne vor der Roten Fabrik spielen sollen. Dort wird aber gebaut – und deshalb musste das Konzert kurzfristig ins Volkshaus verlegt werden. Schade fürs fehlende Open-Air-Feeling, aber Kurt Vile und seine verträumte Gitarrenmusik – drinnen, draussen, auf Kopfhörer im Bett, taumelnd vor der Bühne – gehen immer. Und darum muss Vile auch auf dieser Liste bleiben.

Seine Lieblingsbeschäftigung beschrieb der Künstler aus Philadelphia kürzlich so: Morgens nach dem Frühstück am Fenster sitzen, Kaffee trinken und Musik hören, während die Sonne durch die Bäume des Waldes scheint. Genau so klingt seine Musik. Die Gitarre verzerrt und schleppend, dazu Viles Stimme, die beruhigt. Als Vorband tritt Camille Camille auf, eine belgische Singer-Songwriterin. Wer am Abend zuvor (Di 4.7, 19 Uhr) schon Konzertlust hat, sollte sich Coco Rosie (auch im Volkshaus und nicht am See) ansehen, zwei Schwestern, die aus schmerzhaften Erfahrungen Popsongs kreieren.

Heimatsuche in der Barfussbar: Ella Ronen

Ella Ronens Musik symbolisiert lyrisch wie auch musikalisch die Suche nach einem Zuhause. Foto: PD

Geboren in Tel Aviv, wird Ella Ronen als zunächst schüchternes Chorkind zur Agentin der israelischen Armee ausgebildet. Später wendet sie sich davon ab und widmet sich der Lyrik. Aus ihren Gedichten sind viele ihrer heutigen Lieder entstanden. Mindestens so eindrücklich wie ihr Werdegang sind auch ihre Texte – mit Liedzeilen, die den Krieg und die Suche nach einem Zuhause behandeln, zeigt die Künstlerin, dass sie nicht davor zurückschreckt, ihre Geschichte offen zu thematisieren. Zumindest musikalisch findet ihre Suche nach Zugehörigkeit ein Ende: Trotz ihrer Gegensätzlichkeit resultieren die Tremolo-Gitarren auf der einen und die Streichinstrumente auf der anderen Seite in dem für Ronen typischen Kammerpop. (spo)

Tim Wirth ist Redaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat Kommunikation studiert und schreibt seit 2019 über Politik- und Gesellschaftsthemen. Im «Züritipp» betreut er die Sparte Musik. Mehr Infos @WirthTim Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.