Zürcher Halligalli-Disco schliesst – Partyclub Mausefalle ist in Konkurs Nach neun Jahren ist Schluss: Das Tanz- und Partylokal Mausefalle in der Zürcher City musste schliessen – wegen Corona. Martin Huber

Schluss mit Hüttengaudi: Ausgelassene Partystimmung wird es an der Uraniastrasse 40 nicht mehr geben. Foto: PD

«Es tut weh, das war unsere Existenz, und es steckt viel Herzblut drin. Aber was will man machen?» Farah de Tomi, Geschäftsführerin der Mausefalle, durchlebt gerade schwierige Tage. Ihr Tanz- und Nachtclub in der Zürcher City musste vor wenigen Tagen Konkurs anmelden, wie aus einem aktuellen Eintrag in der Wirtschaftsdatenplattform Moneyhouse hervorgeht.

Miete läuft, Einnahmen fehlen

De Tomi bestätigt: «Ja, es ging nicht mehr weiter, nach fast neun Jahren ist leider Schluss.» Hauptgrund sei die Coronavirus-Pandemie. «Wenn man weiter Miete bezahlen muss, aber gar nichts mehr einnimmt, geht es irgendwann nicht mehr auf.»