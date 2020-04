Social Distancing – Partys gabs nur drinnen Die Zürcherinnen und Zürcher halten sich an die Vorgaben des Bundes – bis jetzt. In der vergangenen Nacht musste die Polizei allerdings zu illegalen Versammlungen ausrücken. Tina Fassbind

Social Distancing bei strahlendem Sonnenschein: Am Zürcher Seebecken halten sich die Leute am Samstagnachmittag an die Regeln des Bundes. (Foto: Dominique Meienberg)

Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel, und die Temperaturen haben angenehme 17 Grad erreicht. Üblicherweise würden die Zürcherinnen und Zürcher bei solchen Verhältnissen scharenweise an Seepromenaden, in Parks und Grünanlagen pilgern. Doch der Aufruf, zur Eindämmung des Coronavirus zu Hause zu bleiben und sich an die bundesrätliche Verordnung zu halten, wenn man trotzdem vor die Türe geht, scheint Wirkung zu zeigen. Zumindest bis Samstagnachmittag, wie auf Anfrage bei der Kantonspolizei Zürich zu erfahren ist.

«Wir haben bisher rund ein Dutzend Meldungen erhalten, zu denen wir ausgerückt sind», sagt Polizeisprecher Stefan Oberlin. Wie sich vor Ort herausstellte, seien es aber überwiegend Fälle gewesen, in denen die Vorgaben des Bundes eingehalten wurden. «Die gemeldeten Personen hielten sich an die Abstandsregeln.»

Mehr Polizei, weniger Verstösse

Es seien derzeit viele Polizisten im ganzen Kantonsgebiet auf Patrouille. «Vielleicht trägt die hohe Polizeipräsenz auch dazu bei, dass es kaum Verstösse gibt», sagt Oberlin. Sollten die Patrouillen Leute antreffen, die in zu grossen Gruppen zusammenstehen oder sich nicht ans Social Distancing halten, weisen sie diese direkt vor Ort darauf hin. Eine Meldung werde in einem solchen Fall nicht erstattet.

Auch im Boot auf Abstand gehen: Mehr als fünf Personen dürfen nicht zusammen sein. (Foto: Dominique Meienberg)

In der Nacht auf Samstag mussten die Polizisten allerdings an zwei Orte ausrücken, wo gegen die bundesrätliche Verordnung verstossen wurde. In einem Fall haben rund ein Dutzend Jugendliche in einem Keller Party gemacht. «Unsere Patrouille hat die Versammlung aufgelöst, und jeder Teilnehmer musste eine Busse von 100 Franken zahlen», sagt Oberlin.

Im Bezirk Bülach fand zudem in einem Lokal eine Veranstaltung statt, an der ebenfalls rund ein Dutzend Menschen teilnahmen. Auch sie wurden alle gebüsst. «Der Besitzer des Lokals wird verzeigt. Restaurants müssen gemäss Bundesverordnung geschlossen bleiben», sagt der Polizeisprecher.

Hohes Verkehrsaufkommen, ausnahmsweise auf zwei Rädern: Viele haben aufs Velo umgesattelt – Abstand wird auch da, so gut es geht, eingehalten. (Foto: Dominique Meienberg)

Die nächsten, sonnigen Tage seien entscheidend im Kampf gegen das Coronavirus, sagte Sicherheitsdirektor Mario Fehr bereits am Donnerstag an einer Videomedienkonferenz. Deshalb habe man die Polizeipräsenz im Kanton Zürich verstärkt. «Das Wichtigste ist, dass die Menschen jetzt die Einsicht haben, dass sie sich an die Regeln halten müssen», so Fehr.